Ciclogénesis en el AMBA: cuándo dejará de llover y el pronóstico para el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional estimó hasta cuándo continuarán las tormentas, en medio de un martes con un diluvio prácticamente incesante.

El Servicio Meteorológico Nacional calculó cuándo dejará de llover.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que lloverá durante toda la jornada de este martes, en el marco de una ciclogénesis, un proceso meteorológico es el desarrollo de un sistema de bajas presiones en superficie, que le dan forma a la generación de nubes y precipitaciones.

Mapa de la ciclogénesis: qué se espera para el resto del martes y cómo será el miércoles

Las intensas lluvias registradas llevaron a que durante esta jornada ya cayera la misma cantidad de agua que lo que cae habitualmente en todo agosto. Las tormentas, de acuerdo con el ente climático, se intensificaron notablemente hacia el mediodía.

lluvia ciudad de buenos aires
Se registraron intensas lluvias en varios puntos de Argentina.

Según las estimaciones del SMN, las precipitaciones continuarán durante lo que resta de este martes y recién pasado el mediodía de este miércoles dejará de llover, aunque el cielo permanecerá nublado. En tanto, se esperan temperaturas de entre 13° y 16°.

La mejoría se acentuará durante el jueves, ya que se estima que por momentos se observará el sol, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°, mientras que para el viernes se calcula entre 13° y 18°, con el cielo mayormente nublado. Asimismo, durante el fin de semana volverá el sol pleno con entre 6° y 16°.

Los cortes de luz en el AMBA en medio de la ciclogénesis

En medio del diluvio por la ciclogénesis que afecta gran parte del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) según cifras oficiales del ENRE, al menos 4.348 usuarios de Edesur se encontraban sin suministro y 2.741 de Edenor.

Desde Liniers, el periodista Adrián Salonia informó para la pantalla de C5N que dos manzanas cercanas al Estadio de Vélez se encontraban completamente a oscuras. "La calle Cortina al 400, una boca de lobo, todo el alumbrado público está completamente cortado", señaló cerca de las 7, en medio del temporal.

Eso no es todo, en la esquina de Juan B. Justo e Yrigoyen, no funcionaban los semáforos, lo que generó un caos entre los autos que circulaban por el lugar. "El peligro radica en esta esquina, porque vienen a gran velocidad los vehículos. Además de que complica la lluvia la situación, hay Metrobus", informó el periodista Alejandro Moreyra.

Desde la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) detallaron que al menos 1.373 usuarios de Edenor se encontraban sin luz, en los barrios de Núñez, Palermo, Colegiales, Villa Ballester, Munro, San Miguel y Villa Rosa, entre otros.

En paralelo, al menos 4.348 usuarios de Edesur también se encontraban sin suministro, en los barrios de Villa Devoto, Almagro, Boedo, Caballito, Recoleta, Lanús y Monte Grande, entre otros.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

El compositor fue ovacionado al recibir la distinción por su música y aporte a la cultura nacional.

Nico Vázquez se enfrentó a la prensa luego de las declaraciones de Gimena Accardi.

Quiénes son los actores señalados como terceros entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

La influencer se sintió descompuesta y fue a la guardia médica pero al final sólo fue un golpe.

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

