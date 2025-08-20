Tras el paso de la ciclogénesis, continúa la alerta meteorológica amarilla para Buenos Aires

Tras el paso de un sistema de baja presión sobre el centro y norte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos para varias provincias del país. Las lluvias continuarán durante el resto de la jornada del miércoles 20 de agosto.
El SMN emitió una alerta amarilla por vientos para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos.
El organismo informó que esta región será afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.
En paralelo, el fenómeno de ciclogénesis, que afectó esta semana el centro y norte del país, comenzó a retirarse del territorio, aunque las lluvias persistentes durarán el resto de la jornada del miércoles hasta las primeras horas de la tarde.
La temperatura se mantendrá en los 13° de mínima y 17° de máxima. En el pronóstico extendido publicado por el SMN, para el jueves 21 el cielo estará parcialmente despejado con una mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin embargo, el mal tiempo está previsto que retorne para la jornada del viernes 22 con chaparrones que se mantendrán durante todo el día.