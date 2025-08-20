Tras el paso de la ciclogénesis, continúa la alerta meteorológica amarilla para Buenos Aires En medio de una jornada con lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para el centro del país. ¿Cuánto durará el mal tiempo? Por







Las provincias bajo alerta son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. Pexels

Tras el paso de un sistema de baja presión sobre el centro y norte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos para varias provincias del país. Las lluvias continuarán durante el resto de la jornada del miércoles 20 de agosto.

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos.

El organismo informó que esta región será afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.

CABA pronóstico 20-8-25 En paralelo, el fenómeno de ciclogénesis, que afectó esta semana el centro y norte del país, comenzó a retirarse del territorio, aunque las lluvias persistentes durarán el resto de la jornada del miércoles hasta las primeras horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá en los 13° de mínima y 17° de máxima. En el pronóstico extendido publicado por el SMN, para el jueves 21 el cielo estará parcialmente despejado con una mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin embargo, el mal tiempo está previsto que retorne para la jornada del viernes 22 con chaparrones que se mantendrán durante todo el día.

Alerta meteorológica por vientos: las localidades afectadas Buenos Aires : Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Brand Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado -Brand Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas -Brand Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia -Brand Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Brand Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila -Brand General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - Brand Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo -Brand General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero -Brand Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

: Brand Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay - Brand Gualeguay - Victoria. Santa Fe: Brand Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo - Brand Caseros - General López.

Brand Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo - Brand Caseros - General López. Córdoba : Brand General San Martín - Marcos Juárez - Unión -Brand Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto.

: Brand General San Martín - Marcos Juárez - Unión -Brand Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto. La Pampa: Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel.