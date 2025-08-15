Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelve el mal tiempo Mientras rige una alerta amarilla por frío extremo para varias localidades bonaerenses, el pronóstico extendido adelantó el inminente arribo de precipitaciones. Por







El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido y adelantó el inminente arribo de lluvias para la provincia de Buenos Aires para este fin de semana. Además, rige una alerta amarilla por frío extremo para varias localidades bonaerenses.

El SMN informó que la zona cordillerana de las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

Frío extremo Ola polar Mientras que para la provincia de Buenos Aires rige una alerta meteorológica amarilla por frío extremo, en las localidades de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, y Pila. Además, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Monte Hermoso, entre otras localidades, amanecieron con una mínima de -4°.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires De cara al arribo una ciclogénesis que llegará a la Argentina la próxima semana, el mal tiempo y las condiciones meteorológicas empeoran de cara al fin de semana.

Según se puede observar en el pronóstico extendido para la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la jornada del viernes 15 de agosto prevé una mínima de 6° y una máxima de 14°, con un cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, para el sábado 16 pronosticaron un adelanto de lluvias aisladas para ciertas zonas de la provincia, la máxima se mantendrá en 14° y la mínima será de 7°. Las lluvias aisladas se registraran durante la tarde noche del sábado, previo al Día del Niño. CABA 15-8-25 Captura del pronóstico extendido de la página del SMN.