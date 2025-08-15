15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelve el mal tiempo

Mientras rige una alerta amarilla por frío extremo para varias localidades bonaerenses, el pronóstico extendido adelantó el inminente arribo de precipitaciones.

Por
El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido y adelantó el inminente arribo de lluvias para la provincia de Buenos Aires para este fin de semana. Además, rige una alerta amarilla por frío extremo para varias localidades bonaerenses.

Argentina se prepara el retorno de la ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias
Te puede interesar:

Argentina se prepara para el retorno de la ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias

El SMN informó que la zona cordillerana de las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

Frío extremo Ola polar

Mientras que para la provincia de Buenos Aires rige una alerta meteorológica amarilla por frío extremo, en las localidades de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, y Pila. Además, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Monte Hermoso, entre otras localidades, amanecieron con una mínima de -4°.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

De cara al arribo una ciclogénesis que llegará a la Argentina la próxima semana, el mal tiempo y las condiciones meteorológicas empeoran de cara al fin de semana.

Según se puede observar en el pronóstico extendido para la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la jornada del viernes 15 de agosto prevé una mínima de 6° y una máxima de 14°, con un cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, para el sábado 16 pronosticaron un adelanto de lluvias aisladas para ciertas zonas de la provincia, la máxima se mantendrá en 14° y la mínima será de 7°. Las lluvias aisladas se registraran durante la tarde noche del sábado, previo al Día del Niño.

CABA 15-8-25
Captura del pronóstico extendido de la página del SMN.

Captura del pronóstico extendido de la página del SMN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

¿Vuelve la ciclogénesis? Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires

¿Regresa la ciclogénesis? Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires

Adiós a la falsa primavera y altas temperaturas en Buenos Aires: cuándo vuelve el frío extremo

Adiós a la falsa primavera y las altas temperaturas en Buenos Aires: cuándo vuelve el frío invernal

En la zona cordillerana, las lluvias podrían mezclarse con nieve.

Drástico cambio del pronóstico: hay alerta por lluvia y ráfagas en más de 25 localidades de Argentina

Las lluvias serán leves, pero podrían dar paso a la nieve.

El invierno no cede: hay alertas por lluvia y frío extremo en seis provincias

Las provincias bajo alerta por bajas temperaturas para la jornada del sábado 9 de agosto son: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: ¿vuelven las altas temperaturas?

Rating Cero

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

últimas noticias

Cómo preparar este delicioso plato árabe.

Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

Hace 6 minutos
Preocupación el mercado por las medidas del BCRA. 

Preocupación en el mercado por las nuevas medidas del BCRA y la baja licitación de deuda

Hace 8 minutos
Campo Ramón combina naturaleza, cultura y turismo sostenible en el corazón de Misiones.

Turismo en Argentina: el pueblito que mezcla la naturaleza y el descanso en forma única

Hace 10 minutos
El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

Hace 12 minutos
Los líderes cara a cara como en el pasado.

Trump aseguró que Putin puede enfrentar "consecuencias severas" si se niega a finalizar la guerra con Ucrania

Hace 25 minutos