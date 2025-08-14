Argentina se prepara para el retorno de la ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias El pronóstico extendido para el fin de semana largo de agosto adelanta inestabilidad para ciertas regiones del país, acompañado por una baja en las temperaturas. Por







Argentina se prepara el retorno de la ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias

De cara al próximo fin de semana del Día del Niño, las temperaturas se mantendrán debajo de los 12° y se presentarán heladas en algunas partes del país. Ante la llegada inminente de una nueva ciclogénesis, el pronóstico extendido anunció el arribo de lluvias aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que "después de unos días agradables, el frío vuelve a casi todo el país". Para la jornada del jueves 14 de agosto informó que "el amanecer será muy frío. En sectores de la franja central, las mínimas podrían llegar hasta -5 °C. También las tardes serán frescas".

El mapa publicado por el SMN se puede observar que casi todo el país está cubierto bajo los tonos grises y azules, esto significa que las temperaturas rondarán entre los -2° a 12°.

Tené a mano un buen buzo y una campera: el amanecer del jueves será muy frío. En sectores de la franja central, las mínimas podrían llegar hasta -5 °C. También las tardes serán frescas pic.twitter.com/9U49dl2dVb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 13, 2025 El frente frío que ingresó el miércoles generó la baja progresiva de las temperaturas, que generó heladas en ciertos puntos del país, desde Meteored aseguraron que "se irá afianzando el aire frío bajo condiciones de tiempo muy estables desde la Patagonia hacia la región Pampeana".

Para el fin de semana largo se prevé que aumenten las condiciones de inestabilidad "únicamente en Jujuy, Salta y Tucumán podrían darse algunas precipitaciones débiles bajo condiciones de abundante nubosidad, como así también se espera un desmejoramiento en la cordillera cuyana, con lluvias y nevadas en zonas altas", detallaron desde Meteored.

Mientras que el pronóstico extendido del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa que las lluvias aisladas se podrán presentar el sábado 16 de agosto por la tarde noche, acompañadas con un cielo nublado y temperaturas que rondarán entre los 9° a 13°. Esto no es todo, el domingo y lunes el cielo se mantendrá encapotado y las lluvias volverán para el martes 19 de agosto durante todo el día, aumentando la intensidad desde las primeras horas de la mañana. CABA pronóstico 14-8-25 Ranking de temperaturas para el jueves 14 de agosto El Calafate, Santa Cruz -4.2º. Maquinchao, Río Negro -3.8ºC. Trelew, Chubut -2.9ºC. Azul, Buenos Aires -2.8º. Puerto Madryn, Chubut -2.6º. Río Gallegos, Santa Cruz -2º. Bahía Blanca, Buenos Aires -1.4º.