Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas

A pesar de las temperaturas primaverales, un ciclón extratropical traerá lluvias intensas en el centro-sur de la provincia durante el fin de semana largo.

Vuelven las lluvias y tormentas durante el fin de semana.

A pesar de las temperaturas primaverales y máximas arriba de los 20 grados, el pronóstico cambió y llegará una nueva ciclogénesis que traerá consigo lluvias y tormentas intensas para la provincia de Buenos Aires y alrededores.