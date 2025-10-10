10 de octubre de 2025 Inicio
Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas

A pesar de las temperaturas primaverales, un ciclón extratropical traerá lluvias intensas en el centro-sur de la provincia durante el fin de semana largo.

Vuelven las lluvias y tormentas durante el fin de semana. 

A pesar de las temperaturas primaverales y máximas arriba de los 20 grados, el pronóstico cambió y llegará una nueva ciclogénesis que traerá consigo lluvias y tormentas intensas para la provincia de Buenos Aires y alrededores.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este jueves. 
