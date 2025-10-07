Alerta meteorológica por vientos de hasta 90km/h: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Chubut y Santa Cruz por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
La jornada de martes 7 de octubre, se espera una máxima de 23° y una mínima de 9°, con un cielo soleado y despejado, que se mantendrá durante gran parte de la semana. El termómetro incrementará con máximas entre los 27° y 28° para el jueves y viernes.
Pronóstico 7-10-25 meteored
Captura de la página de Meteored.
Sin embargo, según informaron desde Meteored, adelantaron que a pesar de las temperaturas primaverales volverán las lluvias y el mal tiempo de cara al fin de semana.
"Sábado y domingo se prevé el avance de un nuevo frente frío que generará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad", señalaron, aunque este fenómeno afectará la zona pampeana y el litoral argentino.
De esta manera, detallaron que este tipo de "eventos de precipitación recurrentes cada 6 o 7 días, es típico de la temporada estival y se está cumpliendo de manera notable durante esta primavera en el territorio argentino".
Alerta meteorológica amarilla por viento: las localidades afectadas
- Santa Cruz: toda la provincia.
- Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino - Cordillera de Río Senguer.
- Catamarca: Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta.
- Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
- Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.