Alerta meteorológica por vientos de hasta 90km/h: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para varias localidades de Argentina. En paralelo, se espera la llegada de un nuevo frente frío que traerá inestabilidad y lluvias.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Chubut y Santa Cruz por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

CABA podría registrar algunos chaparrones durante la tarde del lunes.
La jornada de martes 7 de octubre, se espera una máxima de 23° y una mínima de 9°, con un cielo soleado y despejado, que se mantendrá durante gran parte de la semana. El termómetro incrementará con máximas entre los 27° y 28° para el jueves y viernes.

Pronóstico 7-10-25 meteored
Captura de la página de Meteored.

Sin embargo, según informaron desde Meteored, adelantaron que a pesar de las temperaturas primaverales volverán las lluvias y el mal tiempo de cara al fin de semana.

"Sábado y domingo se prevé el avance de un nuevo frente frío que generará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad", señalaron, aunque este fenómeno afectará la zona pampeana y el litoral argentino.

De esta manera, detallaron que este tipo de "eventos de precipitación recurrentes cada 6 o 7 días, es típico de la temporada estival y se está cumpliendo de manera notable durante esta primavera en el territorio argentino".

Alerta meteorológica amarilla por viento: las localidades afectadas

  • Santa Cruz: toda la provincia.
  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino - Cordillera de Río Senguer.
  • Catamarca: Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta.
  • Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
  • Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.
