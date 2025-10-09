¿Vuelven las tormentas al AMBA? Rige una alerta meteorológica amarilla y aumenta la probabilidad de lluvias El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por vientos con ráfagas que pueden superar los 90 km/h para varias localidades de Argentina. Mientras que las altas temperaturas no dan tregua de cara al fin de semana, se espera que retorne el mal tiempo. Por







El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este jueves. Redes Sociales

En el marco de una jornada primaveral, con altas temperaturas de cara al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos para las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el sur del país se esperan vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Mientras que para Buenos Aires, durante el día de hoy el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Para el día sábado el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

CABA pronóstico 9-10-25 Captura del SMN.

El pronóstico extendido del SMN se puede observar que las altas temperaturas se mantendrán hasta el sábado 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas máximas rozarán entre los 27 a 29 grados. La mínima, por otra parte, estará ubicada entre los 16 a 17 grados.

Sin embargo, a pesar del clima primaveral, las lluvias vuelven afectar la provincia de Buenos Aires, desde Meteored informaron que el "horario más probable para que lleguen las precipitaciones en el AMBA actualmente se centra entre las 19 y 22 horas del sábado". Alerta meteorológica amarilla por viento: las localidades afectadas Buenos Aires : Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Brand Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Brand Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell.

Neuquén: Brand Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.

Río Negro: Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.

Chubut : Brand Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches.

: Brand Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches. Santa Cruz: toda la provincia.

toda la provincia. Tierra del Fuego: toda la provincia. Recomendaciones del SMN Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.