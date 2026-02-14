Cambio drástico del clima: alerta por tormenta en más de 100 localidades de Argentina El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para Buenos Aires y otras seis provincias del centro del país. No se descarta frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Por + Seguir en







Cuándo llega la lluvia a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en Buenos Aires y otras siete provincias del país. De acuerdo con el mapa, las lluvias y tormentas afectarán principalmente a la zona central del país.

Las provincias donde en los próximos días se esperan precipitaciones después de varios días de cierto alivio al calor son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Río Negro y Mendoza.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, según el ente climático, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

alertas 14-2 Cuáles son las localidades afectadas por la alerta amarilla por tormentas Buenos Aires: Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas

Entre Ríos: Toda la provincia

Santa Fe: Garay - La Capital - San Jerónimo - Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Caseros - General López - Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo -

Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Zona baja de Ayacucho - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña

San Luis: Toda la provincia

Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - General Alvear - Zona baja de San Rafael

La Pampa: Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Curacó - Lihuel Calel

Río Negro: Costa de Adolfo Alsina Noticia en desarrollo.-