Alerta amarilla por tormentas y granizo en 10 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó advertencias y recomendaciones por fuertes precipitaciones en varias zonas del país. Por + Seguir en







Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy son las provincias con advertencia GN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta amarilla por diferentes eventos climáticos en la que advierte por fuertes tormentas que impactarán en una gran parte del territorio nacional durante la jornada de este viernes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a gran parte de 10 provincias del norte argentino como Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Según se detalló, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

lluvia-de-verano Alerta amarilla por tormentas y granizo este viernes: qué localidades estarán afectadas Jujuy: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina, Cordillera de Susques, Puna de Susques, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara

Salta: General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria, Rivadavia, Anta - General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera

Formosa: Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané

Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo

Catamarca: Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta

Santiago del Estero: Figueroa, Oeste de Alberdi, Oeste de Copo, Oeste de Moreno, Pellegrini, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Este de Alberdi, Este de Copo, Este de Moreno

Chaco: Noroeste de Almirante Brown, Noroeste de General Güemes, Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando

Santa Fe: General Obligado, San Javier, Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo

Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar

Misiones: 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní, Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano, Zona baja de Montecarlo Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por alertas amarillas Evitar salir

No saques la basura y limpiar desagües y sumideros

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejase de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo