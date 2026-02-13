Alerta amarilla por tormentas y granizo en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta amarilla por diferentes eventos climáticos en la que advierte por fuertes tormentas que impactarán en una gran parte del territorio nacional durante la jornada de este viernes.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a gran parte de 10 provincias del norte argentino como Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Según se detalló, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.