Cambia la VTV: qué provincias no se adhieren a los nuevos talleres para realizarla

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante la Resolución 32/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida representa un paso clave dentro de los cambios impulsados sobre el sistema de control vehicular y busca modificar el esquema tradicional bajo el que funcionaban las inspecciones obligatorias.

Entre las principales novedades se encuentra la habilitación para que talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores autorizados puedan realizar las revisiones técnicas. Con esta apertura, el Ejecutivo apunta a ampliar la cantidad de centros disponibles para los conductores y reducir la concentración del servicio en plantas verificadoras específicas.

La normativa también establece un nuevo esquema de libre competencia para la fijación de precios, eliminando la regulación nacional de las tarifas. A su vez, se creó un registro único destinado a centralizar los datos de todas las verificaciones realizadas, con el objetivo de mantener el seguimiento y control de las inspecciones en todo el país.

Desde junio de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó a funcionar bajo un esquema más amplio y flexible tras la reglamentación de la Resolución 32/2026 . La principal novedad es que la revisión ya no queda limitada a las plantas verificadoras tradicionales, sino que también puede realizarse en talleres mecánicos, concesionarias e importadores habilitados e incorporados al registro nacional. Además, la normativa modificó los plazos de vigencia: los vehículos 0 km están exentos durante los primeros cinco años, mientras que los autos de entre cinco y diez años deberán realizar el control cada dos años.

No obstante, la implementación de estos cambios dependerá de la adhesión de cada provincia al nuevo régimen. En aquellas jurisdicciones que adopten la reforma, los conductores podrán elegir entre distintos centros habilitados y acceder a un sistema con tarifas definidas por la competencia. En cambio, distritos que decidieron mantener sus propios esquemas regulatorios continuarán exigiendo que la inspección se realice exclusivamente en las plantas autorizadas por las autoridades locales.

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Qué provincias no adhieren a los cambios en la VTV

Aunque la reforma de la VTV fue reglamentada a nivel nacional mediante la Resolución 32/2026, su aplicación no será automática en todo el país, ya que cada provincia tiene la potestad de adherir o mantener su propio esquema. En ese contexto, la provincia de Buenos Aires confirmó que continuará utilizando su normativa vigente, por lo que los vehículos radicados en su territorio deberán seguir realizando la verificación en las plantas habilitadas por el gobierno provincial y bajo los plazos establecidos actualmente.

Otras jurisdicciones también manifestaron reparos frente a los cambios impulsados por la Nación. Misiones anunció que conservará su sistema de control, mientras que Santa Fe evalúa una implementación parcial de la reforma. Como resultado, el nuevo esquema de talleres privados habilitados, tarifas desreguladas y plazos de verificación más extensos solo regirá en aquellas provincias que decidan adherirse formalmente al régimen federal.