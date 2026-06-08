Revisión Técnica Obligatoria vs. VTV: qué diferencias hay y por qué muchos las confunden

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La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es un trámite indispensable para todos los vehículos que circulan en Argentina, ya que certifica que la unidad se encuentra en condiciones seguras para transitar por la vía pública. Esta inspección periódica, exigida por la Ley Nacional de Tránsito, tiene como finalidad detectar posibles fallas mecánicas y garantizar que los automóviles cumplan con los estándares mínimos de seguridad y control ambiental establecidos por la normativa vigente.

Durante la revisión, los especialistas evalúan componentes fundamentales del vehículo, como el sistema de frenos, la dirección, la suspensión, los neumáticos, las luces y la emisión de gases contaminantes. Gracias a este control integral, se busca reducir el riesgo de accidentes provocados por desperfectos mecánicos y minimizar el impacto ambiental generado por el parque automotor.

Una vez aprobada la inspección, el conductor recibe un certificado oficial junto con una oblea identificatoria que debe colocarse en el parabrisas . Este comprobante acredita que el vehículo superó satisfactoriamente la revisión y constituye la documentación que las autoridades de tránsito pueden exigir durante controles en rutas y calles de todo el país.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es un control mecánico de caracter nacional que deben realizar los vehículos para circular legalmente en Argentina. Durante la inspección se verifican elementos clave como frenos, dirección, suspensión, luces y emisiones contaminantes, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas ambientales. Al aprobarla, se entrega un certificado y una oblea que acreditan que el vehículo está apto para transitar.

Cómo funciona la Verificación Técnica Vehicular (VTV)

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) consiste en una revisión integral que permite comprobar si un vehículo reúne las condiciones necesarias para circular de manera segura dentro de jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires. Durante el control, los técnicos inspeccionan distintos componentes esenciales, como neumáticos, luces, cinturones de seguridad, frenos, suspensión y dirección. Además, se realizan pruebas específicas para medir las emisiones contaminantes y verificar que el automóvil cumpla con los parámetros ambientales establecidos por la normativa vigente.

verificación vtv

Al finalizar la inspección, el vehículo recibe una calificación según el resultado obtenido. Si supera todos los controles, queda aprobado y obtiene la oblea correspondiente. En caso de presentar fallas menores, recibe una condición condicional que obliga a corregir los desperfectos dentro de un plazo determinado. Si se detectan problemas graves que comprometen la seguridad vial, la verificación resulta rechazada y el vehículo no podrá circular hasta reparar las deficiencias y aprobar una nueva revisión.

Cuáles son los cambios en la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se encuentra en un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional a partir del Decreto 139/2026 y la Resolución 32/2026. Entre las principales modificaciones se destaca la posibilidad de que talleres mecánicos y concesionarias habilitadas puedan realizar las inspecciones, ampliando la oferta de centros de revisión. Además, el esquema contempla una mayor competencia en el servicio mediante la flexibilización de las tarifas y la incorporación de herramientas digitales para la gestión de los controles.

La reforma también introduce nuevos plazos de vigencia para las verificaciones: los vehículos cero kilómetro estarán exentos durante los primeros cinco años, los autos de hasta diez años de antigüedad deberán realizar el trámite cada dos años y los que superen esa edad continuarán con controles anuales. Asimismo, junto a la tradicional oblea física se incorporará un certificado digital con validez legal. Sin embargo, la implementación de estas medidas no será uniforme en todo el país, ya que algunas jurisdicciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires, anunciaron que mantendrán su sistema actual con plantas oficiales y tarifas reguladas por el Estado provincial.