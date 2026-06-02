3 de junio de 2026 Inicio
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Cambios en la VTV: el Gobierno autorizó que se realice en talleres mecánicos particulares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que este miércoles se abrirá el registro público de establecimientos. La medida busca descentralizar el sistema de control vehicular, agilizar el trámite y ampliar la oferta.

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El Gobierno avanza con la desregulación del sistema de VTV.

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El Gobierno habilitará a partir de este miércoles un registro nacional para que talleres mecánicos particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos. La medida se oficializará luego de la anulación de una cautelar judicial que frenaba la reforma del servicio en todo el país.

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La meta del Ejecutivo es descentralizar el sistema de control vehicular y ampliar la oferta de establecimientos comerciales. Sobre este punto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó este martes: "A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV".

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Las modificaciones, reglamentadas a través del Decreto 196/2025, crean el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Desde la administración libertaria detallaron que "a partir de ahora, cualquier taller que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares".

El flamante registro operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y exigirá a los locales un Director Técnico responsable y el equipamiento adecuado. Sobre los plazos, los automóviles cero kilómetro tendrán su primera inspección a los cinco años del patentamiento, con renovaciones cada 24 meses hasta cumplir la década de antigüedad, y controles anuales posteriores.

Nuevo sistema de VTV: el desafío de la adhesión provincial y técnica

Desde Casa Rosada aseguraron: "Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible". Sin embargo, la efectividad de la norma depende de la aceptación formal de cada jurisdicción provincial.

Si un distrito rechaza la adhesión, sus ciudadanos carecerán de la opción de concurrir a talleres cercanos o concesionarias oficiales. Ante este escenario, la provincia de Buenos Aires ya adelantó su negativa a aplicar el esquema, a pesar de los incentivos de desregulación tarifaria del Gobierno nacional.

Por otra parte, las autoridades de transporte tienen una tarea pendiente en materia normativa. El Estado todavía debe definir un protocolo específico de revisión aplicable a los vehículos híbridos y eléctricos, ya que estos rodados requieren inspecciones adaptadas a sus tecnologías particulares.

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