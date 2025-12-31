Ola de calor y alerta por tormentas: cómo estará el clima en Año Nuevo Las familias se preparan para recibir a 2026 y crece la duda sobre dónde poner la mesa. Hay aviso amarillo por abundantes precipitaciones en seis provincias y once distritos sufrirán temperaturas extremas. Por + Seguir en







Las altas temperaturas golpean con fuerza a varias partes del país en la víspera de Año Nuevo. Redes Sociales

Llega el último día de 2025 y se ajustan los preparativos de los festejos de Año Nuevo, atravesados por el calor en gran parte del país. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en seis provincias, además de alerta amarilla por calor en diez distritos, con naranja para la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo advirtió sobre tormentas en Misiones, centro y norte de Mendoza, sur y oeste de San Luis, centro y sur de San Juan, centro de Salta y la totalidad del territorio de Jujuy.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Al mismo tiempo, hay alerta amarilla en el sur de Santa Cruz y las Islas Malvinas, por vientos fuertes del sudoeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

smn servicio meteorologico nacional clima alertas tormenta 31 diciembre 2025 El año termina con tormentas y vientos en varios puntos del país. SMN Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas, con otra jornada de calor que se sufrirá en el oeste de Río Negro; Neuquén; La Pampa; sur de Mendoza; Córdoba; casi todo el territorio de San Luis; sudoeste de Santiago del Estero; noroeste, centro y sur de Santa Fe; oeste de Entre Ríos y casi todo el suelo de la provincia de Buenos Aires, excepto la costa atlántica. Además, el aviso sube a naranja en el este de Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. smn servicio meteorologico nacional clima alertas calor 31 diciembre 2025 Once distritos del país bajo alerta por calor extremo. SMN Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas: Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el termómetro oscilando entre 27° y 39°, con vientos leves del oeste. Hacia la tarde hay una baja probabilidad de algunos chaparrones, que no tendrán gran incidencia en la temperatura. La esperanza está puesta en el jueves 1° de enero, que traería un alivio gracias a los fuertes vientos. smn servicio meteorologico nacional clima pronostico 31 diciembre 2025 La llegada de 2026 traerá alivio a las altas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN