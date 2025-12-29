El Servicio Meteorológico emitió alerta por riesgo extremo de incendios en 10 provincias El SMN advirtió sobre condiciones críticas para la propagación de incendios forestales. La medida alcanza a gran parte del país y se refuerzan sanciones en parques nacionales. Por + Seguir en







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por riesgo “extremo” de incendios forestales en distintas regiones del país y pidió extremar las medidas de prevención para evitar la propagación del fuego.

Según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para este lunes 29 de diciembre el nivel de riesgo extremo se extiende a diez provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Especialistas señalaron que el escenario se agrava por la combinación de altas temperaturas, sequía persistente y otras variables climáticas que favorecen el inicio y la rápida expansión de focos ígneos.

En este contexto, a comienzos de diciembre el Gobierno nacional dispuso nuevas restricciones en los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, en función de las condiciones meteorológicas actuales y las proyecciones para la temporada estival.

Las autoridades advirtieron que se aplicarán procedimientos contravencionales ante la detección de infractores y que, en caso de comprobarse responsabilidad en la generación de incendios, se impondrá la sanción máxima prevista por la normativa vigente.

De acuerdo con la resolución, quedó prohibido el uso de fuego en los parques nacionales alcanzados desde diciembre de este año y hasta el 30 de abril de 2026.