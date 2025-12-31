31 de diciembre de 2025 Inicio
El drama de los comerciantes afectados por cortes de luz en medio de la ola de calor

Un masivo apagón en CABA y la zona del AMBA dejó a más de 30.000 personas sin suministro eléctrico. Mientras el servicio se reestablece de forma paulatina, los vendedores lamentan las pérdidas.

Los comerciantes se las arreglan para mantener su trabajo a flote.

Miles de usuarios siguen sin luz por una falla en la Subestación Bosques de la empresa Edesur que generó un corte en el suministro eléctrico que alcanza a diferentes barrios de Capital Federal y el Conurbano. En ese contexto, los comerciantes que sufrieron los cortes viven un verdadero drama en su lucha por conservar la mercadería.

El incidente comenzó ayer por la tarde y el pico máximo de usuarios sin suministro eléctrico se dio a las 16:30 con 42.957 en el área concesionada a Edesur y 2.390 en el área de Edenor. Elevando el total a 45.347 personas con el servicio eléctrico interrumpido. Luego, comenzó a restaurarse, pero remontó y volvió a afectar a 41.722 a las 18:50.

El periodista de C5N Bernardo Magnago habló con comerciantes de Caballito, quienes relataron cómo están viviendo la situación: "Lo que nosotros hicimos es poner el grupo electrógeno para poder mantener el frío y no perder la mercadería. Hoy es uno de los días más importantes de todo el año para poder vender y no lo podemos perder".

"La empresa se las ingenió, nos trajeron el grupo y de alguna forma, sin poder encender todo porque no da abasto, nos la estamos arreglando", lamentó el vendedor de una carnicería.

Cortes de luz: cuáles son las zonas afectadas

Los cortes que sufrieron los usuarios de Edesur se extienden por los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que los de Edenor alcanzan Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

