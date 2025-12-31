El drama de los comerciantes afectados por cortes de luz en medio de la ola de calor Un masivo apagón en CABA y la zona del AMBA dejó a más de 30.000 personas sin suministro eléctrico. Mientras el servicio se reestablece de forma paulatina, los vendedores lamentan las pérdidas. Por + Seguir en







Los comerciantes se las arreglan para mantener su trabajo a flote.

Miles de usuarios siguen sin luz por una falla en la Subestación Bosques de la empresa Edesur que generó un corte en el suministro eléctrico que alcanza a diferentes barrios de Capital Federal y el Conurbano. En ese contexto, los comerciantes que sufrieron los cortes viven un verdadero drama en su lucha por conservar la mercadería.

El incidente comenzó ayer por la tarde y el pico máximo de usuarios sin suministro eléctrico se dio a las 16:30 con 42.957 en el área concesionada a Edesur y 2.390 en el área de Edenor. Elevando el total a 45.347 personas con el servicio eléctrico interrumpido. Luego, comenzó a restaurarse, pero remontó y volvió a afectar a 41.722 a las 18:50.

El periodista de C5N Bernardo Magnago habló con comerciantes de Caballito, quienes relataron cómo están viviendo la situación: "Lo que nosotros hicimos es poner el grupo electrógeno para poder mantener el frío y no perder la mercadería. Hoy es uno de los días más importantes de todo el año para poder vender y no lo podemos perder".

"La empresa se las ingenió, nos trajeron el grupo y de alguna forma, sin poder encender todo porque no da abasto, nos la estamos arreglando", lamentó el vendedor de una carnicería.

Cortes de luz: cuáles son las zonas afectadas Los cortes que sufrieron los usuarios de Edesur se extienden por los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.