Ola de calor en Argentina: cuándo llega el frente frío y el descenso de la temperatura

Gran parte del país se encuentra bajo una alerta por calor extremo con máximas que alcanzarán los 38°, en ciertas regiones. Sin embargo, con el correr de los días se espera un descenso de la temperatura. ¿Se viene el alivio?

Ola de calor en Argentina: cuándo llega un frente frío que generará el descenso de las temperaturas

El país atraviesa la primera ola de calor de la temporada de cara al 2026, en ciertas regiones como la provincia de Buenos Aires se espera que la máxima alcance los 38 grados. A pesar de esto, de cara al fin de semana se espera el descenso de algunos dígitos del termómetro. ¿Vuelve el frío?

Inminente arribo de tormentas: rige una alerta meteorológica por lluvias y granizo

Desde Meteored informaron que durante la última semana de diciembre y los primeros días de enero se prevén tormentas y lluvias para el “este de Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones y parte de Formosa mostrarán lluvias por encima de los promedios normales, con anomalías positivas en los acumulados semanales, aunque este comportamiento no se extiende al resto del país”.

A pesar de esto, las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, desde Meteored añadieron que “se esperan anomalías de temperatura muy elevadas, especialmente en la zona central del país y el norte de la Patagonia, donde los valores medios se ubicarán muy por encima de los umbrales normales para esta época del año”.

“El frente frío que va a estar atravesando todo lo que es el centro del país, y se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, para el 31 a la medianoche estaría llegando a lo que es el AMBA. Un leve pronunciado descenso, vamos a pasar de 39° a 33°, para el jueves primero de enero estamos hablando de una máxima de 30°”, expresó la periodista Sheila Márquez por la pantalla de C5N.

Ola de calor extremo en Argentina: cambió el pronóstico y subió la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por calor extremo para las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Neuquén. Se espera que las máximas se mantendrá arriba de los 37 grados.

Desde el SMN informaron que diciembre con altas temperaturas en el centro y norte del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera que durante la jornada del martes 30 de diciembre, la mínima se mantenga en los 25° y la máxima de 37°.

Mientras que para el último día del año, será también el más caluroso, con una máxima de 39° y una mínima de 27°. Las máximas arriba de 30° se mantendrán hasta el 1.º de enero de 2026.

IA Calor o Frio
Temperaturas extremas: cómo prevenir golpes de calor

Desde el Hospital de Clínicas compartieron una serie de recomendaciones de cara a una ola de calor que afecta al centro de Argentina de cara a los últimos días del año.

“El agotamiento por calor aparece antes de que se alteren los mecanismos para regular su temperatura. Este se manifiesta con sudoración excesiva, cansancio, debilidad, calambres, náuseas, cefaleas, mareos y en los niños se puede manifestar también con irritabilidad, llanto excesivo, inapetencia y piel irritada por sudor excesivo (cuello, axilas y zona del pañal)”, señala el Médico Clínico Dr. Diego Sánchez Gelós (MN 117.604) del Hospital de Clínicas de la UBA.

Cuando se pierden los mecanismos de regulación de la temperatura corporal aparece el golpe de calor, este agrega fiebre mayor de 39°, piel roja, caliente y seca, falta de lágrimas, empeoramiento del dolor de cabeza, apatía, somnolencia, vértigos, confusión y desorientación mental, delirios, pérdida del conocimiento, pudiendo llegar a las convulsiones, advierte Sánchez Gelós.

