CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

La policía endureció los controles vehiculares y retuvo miles de autos y motos sin identificación correcta entre el 2025 y el inicio del 2026.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se endurecieron los controles vehiculares y fueron incautados, en distintos procedimientos,13 mil vehículos con irregularidades en su patentamiento durante el 2025 y el 2026. Además de ser considerada como una infracción grave, circular sin las chapas identificatorias puede convertirse en un riesgo adicional en caso de siniestros viales ya que se entorpecen el trabajo de la justicia.

Los útiles escolares, una importante erogación para las familias en esta parte del año.
Regreso a clases: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad y qué es lo más caro

El Ministerio de Seguridad porteño reforzó los controles vehiculares y, como resultado, secuestró 12.956 unidades, entre autos y motos, por irregularidades en la patente. Los operativos fueron llevados a cabo por la Policía de la Ciudad en accesos y puntos estratégicos de Buenos Aires. Del total de rodados incautados, 2.444 fueron automóviles y 10.512 motocicletas, lo que demuestra la magnitud del problema en el parque vehicular porteño.

La mayoría de los vehículos secuestrados no tenían chapa patente o llevaban placas adulteradas o parcialmente ocultas. Este tipo infracciones impiden la correcta identificación y constituyen un riesgo tanto para la seguridad vial como para la prevención del delito. A su vez, los operativos incluyeron la verificación de documentación obligatoria, como licencia de conducir, cédula, seguro y VTV, con el objetivo de asegurar que los conductores cumplan la normativa vigente.

Estas acciones llevadas a cabo por la Policía de la ciudad buscan reducir la circulación irregular y desalentar el uso de vehículos sin identificación visible. Horacio Giménez, el ministro de Seguridad de la ciudad, aseguró que estas medidas desempeñan una función clave para fortalecer el orden público y mejorar la seguridad urbana.

También destacó que la presencia policial actúa como un elemento disuasivo y permite promover una circulación más responsable. El mega operativo que desplegó la ciudad, incluyó más de 2.300 operativos en distintos barrios, lo que consolidó una estrategia destinada a reforzar los controles vehiculares y garantizar la convivencia en la vía pública.

