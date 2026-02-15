Alquilar un departamento de tres ambientes en CABA cuesta más de un millón de pesos Según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), el precio del alquiler de un monoambiente es $484.985 promedio, mientras que por un dos ambientes piden $658.196. Por + Seguir en







Los alquileres en CABA registraron un aumento promedio del 33,3% en el último trimestre de 2025. Redes Sociales

Los alquileres de departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron un aumento promedio del 33,3% durante el último trimestre de 2025. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), este incremento se ubicó apenas por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPCBA), que marcó un 32,6% en el mismo periodo.

La dinámica actual confirma una tendencia de convergencia tras años de desfasaje. Desde el organismo explicaron que esta situación revierte la conducta del mercado observada entre 2020 y 2024, cuando los valores de los contratos crecieron muy por encima de la inflación general, estabilizándose recién a partir del segundo trimestre de 2024.

En términos nominales, las valuaciones promedio alcanzaron los $484.985 para los monoambientes y $658.196 para los de dos ambientes. El salto más significativo se dio en las unidades de tres ambientes, cuyos precios de publicación ya superan la barrera del millón de pesos, situándose en un promedio de $1.008.258.

A pesar de los altos valores, el informe destaca una desaceleración en el ritmo de los aumentos respecto al trimestre previo. Esta merma en la velocidad de ajuste fue de hasta 4,8 puntos porcentuales en el segmento de dos ambientes, lo que marca un alivio en la tendencia alcista comparado con el año anterior.

La brecha de precios entre barrios acentúa la desigualdad en el acceso a la vivienda El ranking de costos por zonas posiciona a Núñez y Villa Urquiza como los barrios más caros de la ciudad, con alquileres que escalan hasta los $1.165.389 en el segmento de tres ambientes. En contraste, Constitución y Montserrat se mantienen como las opciones más accesibles del mercado, con valores que oscilan entre los $403.590 y los $797.147 según la cantidad de ambientes.

En cuanto al volumen de unidades disponibles, el IDECBA señaló que la cantidad de avisos publicados duplicó el promedio del periodo 2017-2019 y es seis veces superior al registro de 2023. No obstante, la oferta en pesos sufrió una leve baja trimestral del 1,3%, mientras que las publicaciones en moneda extranjera ganaron terreno en el último tramo del año. Finalmente, la composición de la oferta muestra una fuerte concentración en unidades pequeñas, ya que tres de cada cuatro avisos corresponden a departamentos de uno y dos ambientes. Las viviendas de mayor tamaño, de cuatro y cinco ambientes, representan apenas el 5% del total, evidenciando una escasez estructural para el segmento familiar.