Regreso a clases 2026: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad de Buenos Aires y qué es lo más caro

Un informe que analizó el precio de seis productos clave observó que, si bien hay una desaceleración en los precios en el último año, el acumulado desde 2022 sigue impactando por encima de la inflación en el gasto familiar.

Los útiles escolares

Los útiles escolares, una importante erogación para las familias en esta parte del año.

Las familias se preparan para el regreso a clases con el comienzo del ciclo lectivo 2026 y una de las principales preocupaciones es el precio de los útiles. En la Ciudad de Buenos Aires, un kit básico ronda los $25 mil, sin contar mochila, cartuchera, guardapolvo ni otros materiales específicos.

La cifra surge de un informe elaborado por el Partido Integrar en base a datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). El trabajo estimó el costo actual de los principales productos escolares y destaca que, aunque los aumentos se desaceleraron en el último año, el acumulado desde 2022 sigue impactando en el gasto familiar.

Así, a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, el relevamiento elaborado por el espacio que conduce Daniel Amoroso y que llevó como candidato a diputado nacional al Turco García en las últimas elecciones legislativas, refleja el costo para las familias porteñas a través de la compra de seis productos clave.

Regreso a clases 2026: cuánto cuesta armar la mochila en la Ciudad de Buenos Aires

Según los valores relevados en enero:

  • Cuaderno escolar: $7.612.
  • Cuaderno universitario: $4.498.
  • Repuesto para carpeta: $8.224.
  • Marcadores escolares: $3.931.
  • Lápiz negro: $456.
  • Fotocopia (unidad): $135.

Solo con estos artículos, el gasto supera los $24.700, sin contar mochila, cartuchera, guardapolvo ni otros materiales específicos que suelen pedirse en cada colegio.

Qué pasó con los precios en el último año

En términos interanuales, la mayoría de los útiles aumentó por debajo del IPC CABA (31,7%). Sólo las fotocopias (34,3%) superaron el índice general. El resto mostró subas más moderadas: cuaderno escolar (15,7%), universitario (13,9%), marcadores (15,2%), repuesto para carpeta (10,8%) y lápiz negro (6,4%).

Desde Integrar señalaron que durante 2025 y el arranque de 2026 "los productos de la mochila aumentaron en línea o por debajo de la inflación", en una desaceleración respecto de los años de mayor aceleración de precios.

Sin embargo, el análisis amplía la mirada al período acumulado desde marzo de 2022. En ese lapso, la inflación en la Ciudad fue de 1.519%, mientras que algunos productos de la mochila crecieron por encima de ese promedio: el cuaderno escolar acumuló un alza de 1.660%, el repuesto para carpeta 1.742% y la fotocopia 1.766%.

"La mochila dejó de aumentar de peso en los últimos 12 meses, pero todavía se siente pesada producto de los aumentos que tuvieron lugar durante 2023 y 2024", sostiene el documento.

