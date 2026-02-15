Cerrarán la autopista Illia por avance de obras en el Puente Labruna

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires informó que se interrumpirá el tránsito a partir de las 22 del lunes. Qué otras vías están afectadas y qué alternativas tomar.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires informó que este lunes, a partir de las 22, se interrumpirá el tránsito en la autopista Illia en sentido norte, al igual que la avenida Cantilo, durante 12 horas , para avanzar con la la obra sobre el nuevo Puente Labruna.

Así, en horario nocturno, se montarán ocho vigas, de 32,5 metros de largo y 50 toneladas cada una . El objetivo es completar la estructura central que pasa sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

El corte también afectará al Paseo del Bajo en dirección norte y al puente Scalabrini Ortiz, en el área de Retiro y Parque Norte . El tránsito ligero será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, mientras que los vehículos pesados deberán tomar la avenida Costanera para reintegrarse a Cantilo después del puente Labruna.

Además, la salida de Lugones a Udaondo permanecerá cerrada hasta fin de mes , con alternativas por la avenida Del Libertador, a la altura de General Paz, o por la salida a La Pampa.

El operativo de montaje de vigas es central para la modernización del Puente Labruna, que dará lugar a una estructura con mayor capacidad vehicular y mejores conexiones peatonales .

En enero se colocaron las vigas que cruzan Cantilo y en noviembre finalizó la instalación sobre Lugones, con lo que únicamente resta el tramo central sobre el ferrocarril, que permitirá duplicar los carriles existentes, pasando de uno a dos por sentido. De ese modo, se busca optimizar la circulación y mejorar la conectividad vial entre Udaondo, Lugones y Cantilo.

Cómo son los trabajos para la ampliación del Puente Labruna

Según se detalló, debido a las obras, el puente tendrá una nueva pasarela peatonal donde se eliminará el actual cruce para peatones y se sumará un nuevo paso de 4 metros entre los viaductos, más ancho y seguro, con una bicisenda de 2,4 metros. Además, habrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte.

El proyecto prevé áreas recreativas y verdes en los accesos y a lo largo del puente. Desde el Parque de la Innovación, el acceso al puente contará con pendientes suaves y explanadas, pensadas como espacios para el descanso y la recreación. En el sector contiguo al parque, donde la inclinación es marcada, se diseñó un aterrazado verde que funcionará como anfiteatro y zona de permanencia, además de un sector de juegos infantiles.

En el centro de la pasarela elevada habrá áreas destinadas a deportes, un sector gastronómico y múltiples zonas de descanso. Sobre todo el recorrido del puente se colocará un cantero central para aportar vegetación y mejorar la experiencia de quienes transiten diariamente por allí.

En dicha zona el puente vincula al estadio Monumental “Antonio Vespucio Liberti” del Club Atlético River Plate, al Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

Por su parte, a menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño.