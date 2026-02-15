15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cerrarán la autopista Illia por avance de obras en el Puente Labruna

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires informó que se interrumpirá el tránsito a partir de las 22 del lunes. Qué otras vías están afectadas y qué alternativas tomar.

Por
La inauguración de las obras del Puente Labruna está prevista para agosto de 2026.

La inauguración de las obras del Puente Labruna está prevista para agosto de 2026.

GCBA

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires informó que este lunes, a partir de las 22, se interrumpirá el tránsito en la autopista Illia en sentido norte, al igual que la avenida Cantilo, durante 12 horas, para avanzar con la la obra sobre el nuevo Puente Labruna.

Te puede interesar:

Choque y vuelco en Saavedra: hay cinco heridos

Así, en horario nocturno, se montarán ocho vigas, de 32,5 metros de largo y 50 toneladas cada una. El objetivo es completar la estructura central que pasa sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

El corte también afectará al Paseo del Bajo en dirección norte y al puente Scalabrini Ortiz, en el área de Retiro y Parque Norte. El tránsito ligero será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, mientras que los vehículos pesados deberán tomar la avenida Costanera para reintegrarse a Cantilo después del puente Labruna.

Puente Labruna
Avanzan las obras del Puente Labruna.

Avanzan las obras del Puente Labruna.

Además, la salida de Lugones a Udaondo permanecerá cerrada hasta fin de mes, con alternativas por la avenida Del Libertador, a la altura de General Paz, o por la salida a La Pampa.

El operativo de montaje de vigas es central para la modernización del Puente Labruna, que dará lugar a una estructura con mayor capacidad vehicular y mejores conexiones peatonales.

En enero se colocaron las vigas que cruzan Cantilo y en noviembre finalizó la instalación sobre Lugones, con lo que únicamente resta el tramo central sobre el ferrocarril, que permitirá duplicar los carriles existentes, pasando de uno a dos por sentido. De ese modo, se busca optimizar la circulación y mejorar la conectividad vial entre Udaondo, Lugones y Cantilo.

Cómo son los trabajos para la ampliación del Puente Labruna

Según se detalló, debido a las obras, el puente tendrá una nueva pasarela peatonal donde se eliminará el actual cruce para peatones y se sumará un nuevo paso de 4 metros entre los viaductos, más ancho y seguro, con una bicisenda de 2,4 metros. Además, habrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte.

El proyecto prevé áreas recreativas y verdes en los accesos y a lo largo del puente. Desde el Parque de la Innovación, el acceso al puente contará con pendientes suaves y explanadas, pensadas como espacios para el descanso y la recreación. En el sector contiguo al parque, donde la inclinación es marcada, se diseñó un aterrazado verde que funcionará como anfiteatro y zona de permanencia, además de un sector de juegos infantiles.

En el centro de la pasarela elevada habrá áreas destinadas a deportes, un sector gastronómico y múltiples zonas de descanso. Sobre todo el recorrido del puente se colocará un cantero central para aportar vegetación y mejorar la experiencia de quienes transiten diariamente por allí.

En dicha zona el puente vincula al estadio Monumental “Antonio Vespucio Liberti” del Club Atlético River Plate, al Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

Por su parte, a menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La sesión en el Congreso comenzará a las 11 de la mañana.

Mapa de cortes por la marcha de la CGT en el Congreso: por qué calles no se podrá transitar en la Ciudad

play

Cerraron temporalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: cuándo vuelven a abrir

play

Sorpresivo paro de colectivos en 26 líneas del AMBA: cuáles no funcionan

Las líneas B y D del Subte porteño funcionan con horario diferenciado este domingo.

Por el recital de Bad Bunny, hay cambio de horario en las líneas de Subte: el cronograma

Será feriado el lunes 23 de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo en 2026

Será feriado el lunes 23 de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo en 2026: a qué se debe

Felipe junto a su mamá y papá de paseo en Puerto Madero. 

Entre la angustia y la esperanza: la lucha de Felipe, el nene diagnosticado en Brasil con neuroblastoma

Rating Cero

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

últimas noticias

Bomberos, militares y agentes de la Policía Nacional de Paraguay participan del operativo para encontrar a Tobías.

Tragedia en Paraguay: buscan a un nene argentino arrastrado por el agua

Hace 11 minutos
El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Hace 16 minutos
Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Hace 19 minutos
El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Hace 21 minutos
Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Hace 26 minutos