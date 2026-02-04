4 de febrero de 2026 Inicio
ARCA endurece controles sobre billeteras virtuales del exterior: le apunta a los ingresos en dólares y cripto

La agencia fiscal profundizará la supervisión sobre plataformas internacionales como Wise, Payoneer y PayPal. El foco estará en la trazabilidad del dinero y en la obligación de declarar ingresos, con especial impacto en freelancers.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzará con un esquema de controles más exigente sobre las billeteras virtuales, en particular aquellas de alcance internacional que permiten operar con monedas extranjeras y criptoactivos. La decisión apunta a cerrar espacios de informalidad fiscal y a seguir con mayor precisión los fondos que ingresan al país desde el exterior.

Según se informó, el nuevo enfoque busca reforzar la trazabilidad del dinero, sin importar la divisa utilizada, y limitar las maniobras que hasta ahora quedaban fuera del radar impositivo. En ese marco, uno de los sectores más alcanzados será el de los trabajadores freelance, que deberán declarar de manera obligatoria la totalidad de sus ingresos percibidos a través de plataformas digitales.

La medida se inscribe dentro de los acuerdos de intercambio de información fiscal que la Argentina mantiene con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A partir de estos convenios, ARCA podrá acceder a datos sobre operaciones realizadas en el exterior y reforzar el control sobre los servicios utilizados para cobrar honorarios en moneda extranjera.

El esquema de supervisión se apoya en distintas normas y estándares internacionales, como la Resolución General 5804/2025 de ARCA, el Formulario 1099-DA del IRS estadounidense, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) impulsado por la OCDE y la Directiva DAC8 de la Unión Europea. Todos ellos establecen criterios más estrictos de reporte y cooperación fiscal.

Desde el organismo recomiendan extremar los cuidados en la correcta declaración de ingresos en dólares y criptoactivos, ya que estas operaciones dejarán de ser un área de baja fiscalización. El alcance de los controles no se limita a transacciones financieras tradicionales, sino que incluye criptoactivos y servicios de pago electrónico.

Entre las plataformas que estarán bajo mayor monitoreo se encuentran Wise, Payoneer, PayPal, Revolut y Skrill, entre otras billeteras virtuales utilizadas para operar y cobrar desde el exterior.

