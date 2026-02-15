Conoce los valores actualizados, qué dice la normativa y cómo consultar infracciones online para evitar sorpresas.

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000 : adulterar, tapar o circular con la placa del vehículo en mal estado en la Ciudad de Buenos Aires es una falta grave que puede derivar en sanciones económicas altas.

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad de verificar infracciones de tránsito de forma online, rápida y gratuita. El trámite se realiza desde la web oficial y permite conocer si existen deudas asociadas al vehículo o al conductor.

El paso a paso es el siguiente:

Una vez finalizada la consulta, la plataforma informa si hay multas pendientes, muestra el detalle de cada infracción, el estado del sistema de scoring (puntaje) y permite descargar el certificado de libre deuda en caso de no registrar deudas.

Durante febrero de 2026, los conductores que circulen con la patente tapada, alterada o ilegible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pueden recibir una multa que alcanza los $798.510.

La normativa vigente considera esta conducta como falta grave, ya que impide la correcta identificación del vehículo tanto en controles manuales como a través de cámaras automáticas. Las autoridades porteñas endurecieron los controles ante maniobras destinadas a evadir fotomultas o eludir responsabilidades en infracciones y delitos.

El fundamento es claro: ocultar o modificar la placa:

Obstaculiza los sistemas de control vial.

Compromete la seguridad en la vía pública.

Impide aplicar correctamente sanciones.

Puede dificultar investigaciones ante hechos delictivos.

Por eso, la chapa patente debe estar siempre visible, sin obstrucciones y en buen estado de conservación.

Otras multas de tránsito en CABA: valores actualizados febrero 2026