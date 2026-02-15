Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.
El trámite puede realizarse de manera digital, sin necesidad de asistir a una oficina presencial.
La consulta permite verificar si existen infracciones registradas vinculadas a un vehículo o a un conductor.
El sistema joblica el detalle de las faltas, montos actualizados y estado de pago.
También informa el puntaje vigente dentro del sistema de scoring.
Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000: adulterar, tapar o circular con la placa del vehículo en mal estado en la Ciudad de Buenos Aires es una falta grave que puede derivar en sanciones económicas altas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad de verificar infracciones de tránsito de forma online, rápida y gratuita. El trámite se realiza desde la web oficial y permite conocer si existen deudas asociadas al vehículo o al conductor.
El paso a paso es el siguiente:
Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad (GCBA).
Acceder a la sección de consulta de infracciones.
Realizar la búsqueda por dominio del vehículo (patente).
También se puede consultar por DNI del conductor.
Completar la verificación de seguridad solicitada por el sistema.
Una vez finalizada la consulta, la plataforma informa si hay multas pendientes, muestra el detalle de cada infracción, el estado del sistema de scoring (puntaje) y permite descargar el certificado de libre deuda en caso de no registrar deudas.
Cómo es la multa que se relaciona a la patente y alcanza los $700.000
Durante febrero de 2026, los conductores que circulen con la patente tapada, alterada o ilegible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pueden recibir una multa que alcanza los $798.510.
La normativa vigente considera esta conducta como falta grave, ya que impide la correcta identificación del vehículo tanto en controles manuales como a través de cámaras automáticas. Las autoridades porteñas endurecieron los controles ante maniobras destinadas a evadir fotomultas o eludir responsabilidades en infracciones y delitos.
El fundamento es claro: ocultar o modificar la placa:
Obstaculiza los sistemas de control vial.
Compromete la seguridad en la vía pública.
Impide aplicar correctamente sanciones.
Puede dificultar investigaciones ante hechos delictivos.
Por eso, la chapa patente debe estar siempre visible, sin obstrucciones y en buen estado de conservación.
Otras multas de tránsito en CABA: valores actualizados febrero 2026
El cuadro tarifario vigente muestra sanciones elevadas para faltas de riesgo:
Cruzar un semáforo en rojo: entre $239.553 y $1.197.765.
Exceso de velocidad extremo (más de 140 km/h): desde $319.404 hasta $3.194.040.
Uso del celular al volante o no usar cinturón: entre $79.851 y $159.702.
Comparativamente, la infracción vinculada a la patente se ubica entre las más severas dentro del esquema sancionatorio porteño.