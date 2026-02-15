15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000

Conoce los valores actualizados, qué dice la normativa y cómo consultar infracciones online para evitar sorpresas.

Por
Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

  • El trámite puede realizarse de manera digital, sin necesidad de asistir a una oficina presencial.
  • La consulta permite verificar si existen infracciones registradas vinculadas a un vehículo o a un conductor.
  • El sistema joblica el detalle de las faltas, montos actualizados y estado de pago.
  • También informa el puntaje vigente dentro del sistema de scoring.

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000: adulterar, tapar o circular con la placa del vehículo en mal estado en la Ciudad de Buenos Aires es una falta grave que puede derivar en sanciones económicas altas.

La ciudad deplegó un amplio operativo y retuvo miles de vehículos con irregularidades en su patentamiento.
Te puede interesar:

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad de verificar infracciones de tránsito de forma online, rápida y gratuita. El trámite se realiza desde la web oficial y permite conocer si existen deudas asociadas al vehículo o al conductor.

El paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad (GCBA).
  • Acceder a la sección de consulta de infracciones.
  • Realizar la búsqueda por dominio del vehículo (patente).
  • También se puede consultar por DNI del conductor.
  • Completar la verificación de seguridad solicitada por el sistema.

Una vez finalizada la consulta, la plataforma informa si hay multas pendientes, muestra el detalle de cada infracción, el estado del sistema de scoring (puntaje) y permite descargar el certificado de libre deuda en caso de no registrar deudas.

Patente

Cómo es la multa que se relaciona a la patente y alcanza los $700.000

Durante febrero de 2026, los conductores que circulen con la patente tapada, alterada o ilegible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pueden recibir una multa que alcanza los $798.510.

La normativa vigente considera esta conducta como falta grave, ya que impide la correcta identificación del vehículo tanto en controles manuales como a través de cámaras automáticas. Las autoridades porteñas endurecieron los controles ante maniobras destinadas a evadir fotomultas o eludir responsabilidades en infracciones y delitos.

El fundamento es claro: ocultar o modificar la placa:

  • Obstaculiza los sistemas de control vial.
  • Compromete la seguridad en la vía pública.
  • Impide aplicar correctamente sanciones.
  • Puede dificultar investigaciones ante hechos delictivos.
  • Por eso, la chapa patente debe estar siempre visible, sin obstrucciones y en buen estado de conservación.

Otras multas de tránsito en CABA: valores actualizados febrero 2026

  • El cuadro tarifario vigente muestra sanciones elevadas para faltas de riesgo:
  • Cruzar un semáforo en rojo: entre $239.553 y $1.197.765.
  • Exceso de velocidad extremo (más de 140 km/h): desde $319.404 hasta $3.194.040.
  • Uso del celular al volante o no usar cinturón: entre $79.851 y $159.702.
  • Comparativamente, la infracción vinculada a la patente se ubica entre las más severas dentro del esquema sancionatorio porteño.

Noticias relacionadas

Pablo Grillo volvió a su casa después de estar diez meses hospitalizado.

El fotógrafo Pablo Grillo reapareció con un mensaje para Bullrich: "Con la cabeza intacta"

La ciudad deplegó un amplio operativo y retuvo miles de vehículos con irregularidades en su patentamiento.

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

Hugo Rolando Ocampo fue imputado por homicidio simple, que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Brutal crimen en Morón: el capataz de un aserradero mató a golpes al sereno y se entregó

La víctima se llamaba Brian Cabrera.

Mercedes: asesinaron a un joven tras una discusión en el carnaval y detuvieron a una madre y su hijo

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

El duro diagnóstico que recibió la mujer que creyó tener dolor de espalda por su mala postura

Creyó que el dolor de espalda era por el colchón pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Rating Cero

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

últimas noticias

La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH).

Con un alfajor gigante de 720 kilos, Mar del Plata celebró sus 152 años

Hace 3 minutos
La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

Hace 4 minutos
Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0.

Clásico de La Plata: Gimnasia y Estudiantes tuvieron chances pero empataron 0-0 en el Bosque

Hace 19 minutos
El operativo de seguridad contó con 650 efectivos de la Policía bonaerense.

Atacaron a piedrazos el micro de Estudiantes antes del clásico con Gimnasia

Hace 41 minutos
La ciudad deplegó un amplio operativo y retuvo miles de vehículos con irregularidades en su patentamiento.

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

Hace 1 hora