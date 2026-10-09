C5N en Añelo, el corazón de Vaca Muerta que cambió gracias a las inversiones petroleras

Nazarena Lomagno visitó la joya de la cuenca neuquina, donde YPF realizó una inversión de u$s8 millones en una planta reductora de gas y un nuevo gasoducto. "El impacto económico ha sido fuerte", señaló el intendente de la localidad, Fernando Banderet. Desde 2025, más de 20 mil personas migraron en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

La localidad de Añelo , en Neuquén, se transformó en la " ciudad del petróleo ", el lugar donde, solo en 2025, más de 20 mil personas migraron en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En la joya de la cuenca neuquina, YPF realizó una inversión de u$s8 millones en una planta reductora de gas y un nuevo gasoducto. " El impacto económico ha sido fuerte" , señaló el intendente Fernando Banderet, a C5N, que viajó hasta la localidad para conocer todos los secretos e identificar los profundos crecimientos.

La periodista Nazarena Lomagno dialogó con los comerciantes locales y también con aquellos que fueron en búsqueda de un crecimiento personal, apostando a la ciudad y dejando atrás sus historias de vida.

"El impacto económico ha sido fuerte, sobretodo con la concentración de la industria y como las empresas han venido a invertir y generar desarrollo. Eso se reconvierte hacia la comunidad en infraestructura pública. Hemos desarrollado durante esos dos años y medio de gestión el beneficio a más de 750 vecinos de poder acceder a la red de gas natural y ya tenemos previsto para este año nueve manzanas más de anillado y hacia el año que viene poder culminar todos los nuevos lotes que hemos entregado y darle esa accesibilidad a la gente", relató Banderet a la periodista Nazarena Lomagno.

A posterior, el intendente puso en valor las inversiones de la petrolera estatal, las cuales, "permitieron garantizar la accesibilidad del gas a nuestros vecinos".

El crecimiento de la ciudad quedó evidenciado también en los testimonios de los trabajadores y aquellas personas que migraron hace un año.

"Me vine a vivir en el año 2000 cuando ví que esto tenía mucho potencial. Siempre fue creciendo de apoco hasta que vino Vaca Muerta. Cuando vinieron esto fue un boom, algo que nadie se lo imaginó, nadie estaba preparado para Vaca Muerta. Fue algo que nos tuvimos que adaptar también, al vértigo de que todo el mundo se viniera a vivir acá y colocar negocios", explicó Enrique Luna, comerciante local.

Según lo ve en la diaria, "el nivel de ventas creció muchísimo": "Nosotros trabajamos con la gente del pueblo. Tenemos que cubrir la necesidad de las administraciones que tiene las empresas acá en Añelo. Como localidad petrolera el trabajo es 24x7".

"Recomiendo que vengan a poner un comercio acá. Por supuesto que sí. Más allá que nosotros como Cámara de Comercio le decimos que vengan primero y miren, las puertas no se le cierran a nadie", completó.

Los comerciantes ven un crecimiento en las ventas desde la llegada de las inversiones de YPF.

Por su parte, Gloria, que hace pocos meses arribó a la ciudad, le relató a Nazarena Lomagno que "vine acá por la oportunidad de trabajo y se me dio". "Hay mucho trabajo. Antes era empleada doméstica, cuidaba chicos y es notable la diferencia cuando uno llega a Añelo, los sueldos cambian, trabajo hay mucha variedad, te alcanza para emprender y hacer un poquito más".

Desde mayo del 2011, cuando YPF anunció el descubrimiento de shale oil en Loma La Lata, la provincia de Neuquén cambió para siempre. A la vez que Añelo se transformó en la puerta de entrada a la revolución energética, que modificó sustancialmente el mapa de La Patagonia.