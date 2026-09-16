16 de septiembre de 2026 Inicio
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YPF suma un nuevo hito de calidad: INFINIA TURBOCLEAN recibe la certificación TOP TIER™+

La línea premium de combustibles de YPF obtuvo la nueva certificación internacional, que establece estándares más exigentes para motores turbo y de inyección directa

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YPF suma un nuevo hito de calidad: INFINIA TURBOCLEAN recibe la certificación TOP TIER™+

INFINIA TURBOCLEAN, la línea premium de combustibles de YPF, obtuvo la certificación internacional TOP TIER™+. Este logro consolida el liderazgo de la compañía en innovación y reafirma el posicionamiento de INFINIA TURBOCLEAN como un combustible desarrollado para proteger y potenciar la performance de los motores más avanzados del mercado.

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En 2019, YPF fue pionera en Sudamérica al obtener la certificación TOP TIER™ para sus naftas, hoy vuelve a marcar un nuevo hito al alcanzar la homologación TOP TIER+, un nuevo estándar aún más exigente enfocando en motorizaciones modernas que incorporan turbo e inyección directa.

Para alcanzar este reconocimiento internacional, INFINIA TURBOCLEAN completó y superó nuevas pruebas vinculadas al control de depósitos en inyectores de inyección directa, la calidad de la combustión y la protección frente a eventos de preignición en motores turbo. Estas evaluaciones permiten validar un desempeño superior en aspectos clave para la eficiencia y la durabilidad de las nuevas tecnologías automotrices.

TOP TIER™+ pone en valor la propuesta tecnológica de INFINIA TURBOCLEAN, basada en tres atributos diferenciales: más limpieza, más autonomía y más potencia. Entre sus beneficios se destacan una combustión más eficiente, una mayor limpieza del sistema de inyección y un mejor cuidado de los componentes del vehículo. Gracias a su tecnología y a sus aditivos de última generación, INFINIA TURBOCLEAN ayuda a mantener el rendimiento del motor, preservar su potencia y acompañar las exigencias de los vehículos de nueva generación.

La obtención de TOP TIER™+ reafirma el compromiso de YPF con la innovación, la investigación y la excelencia en calidad, acercando a los consumidores argentinos combustibles de clase mundial, desarrollados bajo los estándares internacionales más exigentes.

Acerca de INFINIA TURBOCLEAN

INFINIA TURBOCLEAN es la nafta premium de YPF, desarrollada para acompañar la evolución tecnológica de la industria automotriz y responder a los estándares más exigentes. Su calidad está respaldada por la certificación internacional TOP TIER™+, la evolución más reciente del programa creado por fabricantes como General Motors, BMW, Toyota y Honda para identificar combustibles con un desempeño superior en materia de limpieza y protección del motor.

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