"Voló todo": el dramático testimonio de un vecino sobre la explosión en Remedios de Escalada Trabajadores de MetroGas se encontraban realizando tareas sobre la vereda cuando una perforación en un caño maestros ocasionó el inicio de las llamas y el posterior incendio de varios locales alcanzados por las llamas. "Abrimos las ventanas, sentimos un olor a gas espantoso", agregó. Por Agregar C5N en









El vecino habló con C5N.

Se multiplican los dramáticos testimonios de los vecinos de Remedios de Escalada, que sufrieron esta mañana una fuerte explosión y y posterior incendio debido a una perforación en un caño maestro de gas. "Voló todo, el vivero, la quesería y el local del costado. No quedó nada", relató un hombre a C5N, sobre los detalles del incidente que, hasta el momento, dejó el saldo de 20 heridos, cinco de gravedad.

"Vivo al frente. Quedé aturdido. No nos dieron tiempo a nada, estaba en pijama. Ahora aparentemente tenemos que esperar que comience a estabilizarse. Yo estoy en un primer piso, en diagonal. Abrimos las ventanas, sentimos un olor a gas espantoso y a los cinco minutos huba una explosión y gritos", describió el vecino al periodista Claudio Cardozo.

Las imágenes de drone sobre el incendio en Remedios de Escalada. La explicación oficial: qué causó la explosión en Remedios de Escalada En un primer momento, la empresa emitió un comunicado en el que informaba que “personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión. En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión”.

Más tarde, voceros de la compañía, agregaron que "el incidente comenzó cerca de las 10 de esta mañana en las calles Iberlucea y Beltrán, localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, a raíz de los trabajos de renovación de redes que MetroGAS realiza en la zona".

"Una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión por motivos que se están investigando. Al menos dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados", se agregó.