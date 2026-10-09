Santa Cruz: Vidal y Laredo Oil analizaron nuevas inversiones para seguir recuperando la producción petrolera

El gobernador y representantes de la compañía estadounidense plantearon la incorporación de nuevas tecnologías para recuperar petróleo de yacimientos maduros y generar empleo local.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo un encuentro con representantes de la compañía estadounidense Laredo Oil para analizar oportunidades de inversión y la incorporación de nuevas tecnologías para recuperar petróleo de yacimientos maduros, incrementar la producción y generar empleo local.

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Durante el encuentro se plantearon distintas posibilidades de inversión en el sector hidrocarburífero santacruceño , incluyendo oportunidades ya identificadas y otras que actualmente se encuentran en evaluación.

La compañía estadounidense presentó los avances de su tecnología UGD (Underground Gravity Drainage) , un sistema desarrollado para recuperar petróleo remanente en yacimientos maduros, mejorar los factores de recuperación y extender la vida productiva de los campos donde su aplicación resulte técnica y económicamente viable.

La reunión en Casa Santa Cruz contó con la participación de los ministros de Energía y Minería, Jaime Álvarez , y de Economía, Ezequiel Verbes, Mark See y Stefano Musetti , representantes de Laredo Oil, Jorge Triacca ; Mitchell Mardel , de DLA Piper; y Antonio Arias y Pedro Menéndez , del estudio Allende & Brea.

Álvarez se refirió a la importancia de seguir buscando inversiones que permitan recuperar la producción petrolera, especialmente en aquellos yacimientos que llevan muchos años de explotación.

“Estamos recuperando la actividad petrolera porque sabemos lo que significa para tantas familias santacruceñas que dependen de ella. Es un trabajo de todos los días, que lleva tiempo y que requiere salir a buscar empresas que quieran invertir, incorporar nuevas tecnologías y volver a poner en producción nuestros yacimientos. Eso es lo que nos pide el gobernador Claudio Vidal y en eso estamos trabajando”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que no se trata solamente de producir más petróleo, sino de recuperar puestos de trabajo, generar oportunidades para las empresas de servicios locales y lograr que esa mayor producción también signifique más ingresos para Santa Cruz.

Continuidad del diálogo con la empresa

Como resultado del encuentro, ambas partes manifestaron su intención de mantener un diálogo permanente y continuar evaluando las posibilidades técnicas y económicas para el desarrollo de futuros proyectos en Santa Cruz.

Desde el gobierno provincial señalaron que estas gestiones forman parte del trabajo que se viene realizando para atraer nuevas inversiones, recuperar la producción de los yacimientos maduros y fortalecer una actividad fundamental para la economía santacruceña.