26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

La embarcación, que transportaba a más de 350 personas, se hundió de madrugada cerca de una isla de la provincia de Basilan. Más de 300 pasajeros fueron rescatados y continúa la búsqueda de sobrevivientes.

Por
Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió durante la madrugada del lunes en aguas del sur de Filipinas, dejando al menos 15 muertos y un número aún indeterminado de personas desaparecidas, según confirmaron autoridades locales y la guardia costera.

Fuerte respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: Se está convirtiendo en un político de gran nivel
Te puede interesar:

Bessent respaldó a Milei y aseguró que Argentina "es una pieza central" para la estrategia de Trump

La nave, identificada como M/V Trisha Kerstin 3, cubría la ruta entre la ciudad portuaria de Zamboanga y la isla de Jolo, en la provincia de Sulu. A bordo viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando, por causas que todavía se investigan, sufrió un desperfecto técnico y se hundió poco después de la medianoche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2015728733466902814&partner=&hide_thread=false

El accidente ocurrió con condiciones climáticas favorables, a casi 2 kilómetros de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan. Muchos de los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente a esa zona y luego derivados a distintos puntos de la región.

Desde la guardia costera informaron que más de 300 personas lograron ser rescatadas con vida. Entre ellas se encontraba un oficial de seguridad marítima que viajaba a bordo y fue quien dio la primera alerta tras el siniestro.

El operativo de búsqueda y rescate incluyó embarcaciones de la guardia costera y de la marina, apoyo aéreo con un avión de vigilancia y un helicóptero Black Hawk de la fuerza aérea, además de la colaboración de pescadores locales.

El gobernador de Basilan, Mujiv Hataman, confirmó que pasajeros y cuerpos recuperados fueron trasladados a la ciudad de Isabela, capital provincial. Allí se continuaban las tareas de asistencia a los sobrevivientes y la identificación de las víctimas fatales.

Las autoridades señalaron que el ferry había sido autorizado a zarpar y que no había indicios de sobrecupo, aunque la causa exacta del hundimiento aún no fue determinada y será materia de una investigación oficial.

Noticias relacionadas

Giorgia Meloni.

OTAN en crisis: Italia y Noruega consideraron "inaceptables" los dichos de Trump

Fernando Iglesias, embajador argentino en Bruselas.

"Quedé en la calle, en remerita y con 5°", el accidentado debut de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.

La tormenta Fern no da tregua a EEUU: ya provocó 6 muertes, masivos cortes de luz y miles de vuelos cancelados

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez pidió "no tener miedo" a una agenda energética con EEUU

Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Podrían ser más los presos políticos liberados.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos

Rating Cero

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

últimas noticias

Fuerte respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: Se está convirtiendo en un político de gran nivel

Bessent respaldó a Milei y aseguró que Argentina "es una pieza central" para la estrategia de Trump

Hace 22 minutos
El dólar oficial se mantiene calmo en el cierre de enero.

El dólar arranca estable la última semana de enero

Hace 24 minutos
Con su estilo claro y espiritual, el vidente brinda orientación en amor, trabajo, dinero y bienestar.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este lunes 26 de enero de 2026

Hace 34 minutos
play

Alerta naranja por calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

Hace 44 minutos
Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Hace 53 minutos