Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió durante la madrugada del lunes en aguas del sur de Filipinas, dejando al menos 15 muertos y un número aún indeterminado de personas desaparecidas, según confirmaron autoridades locales y la guardia costera.
La nave, identificada como M/V Trisha Kerstin 3, cubría la ruta entre la ciudad portuaria de Zamboanga y la isla de Jolo, en la provincia de Sulu. A bordo viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando, por causas que todavía se investigan, sufrió un desperfecto técnico y se hundió poco después de la medianoche.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2015728733466902814&partner=&hide_thread=false
El accidente ocurrió con condiciones climáticas favorables, a casi 2 kilómetros de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan. Muchos de los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente a esa zona y luego derivados a distintos puntos de la región.
Desde la guardia costera informaron que más de 300 personas lograron ser rescatadas con vida. Entre ellas se encontraba un oficial de seguridad marítima que viajaba a bordo y fue quien dio la primera alerta tras el siniestro.
El operativo de búsqueda y rescate incluyó embarcaciones de la guardia costera y de la marina, apoyo aéreo con un avión de vigilancia y un helicóptero Black Hawk de la fuerza aérea, además de la colaboración de pescadores locales.
El gobernador de Basilan, Mujiv Hataman, confirmó que pasajeros y cuerpos recuperados fueron trasladados a la ciudad de Isabela, capital provincial. Allí se continuaban las tareas de asistencia a los sobrevivientes y la identificación de las víctimas fatales.
Las autoridades señalaron que el ferry había sido autorizado a zarpar y que no había indicios de sobrecupo, aunque la causa exacta del hundimiento aún no fue determinada y será materia de una investigación oficial.