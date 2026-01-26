Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry La embarcación, que transportaba a más de 350 personas, se hundió de madrugada cerca de una isla de la provincia de Basilan. Más de 300 pasajeros fueron rescatados y continúa la búsqueda de sobrevivientes. Por + Seguir en







Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió durante la madrugada del lunes en aguas del sur de Filipinas, dejando al menos 15 muertos y un número aún indeterminado de personas desaparecidas, según confirmaron autoridades locales y la guardia costera.

La nave, identificada como M/V Trisha Kerstin 3, cubría la ruta entre la ciudad portuaria de Zamboanga y la isla de Jolo, en la provincia de Sulu. A bordo viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando, por causas que todavía se investigan, sufrió un desperfecto técnico y se hundió poco después de la medianoche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2015728733466902814&partner=&hide_thread=false Se hundió un ferry en Filipinas: hay 15 muertos y decenas de personas desaparecidas



Miralo en vivo por: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/n8BCnhqvjl — C5N (@C5N) January 26, 2026 El accidente ocurrió con condiciones climáticas favorables, a casi 2 kilómetros de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan. Muchos de los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente a esa zona y luego derivados a distintos puntos de la región.

Desde la guardia costera informaron que más de 300 personas lograron ser rescatadas con vida. Entre ellas se encontraba un oficial de seguridad marítima que viajaba a bordo y fue quien dio la primera alerta tras el siniestro.

El operativo de búsqueda y rescate incluyó embarcaciones de la guardia costera y de la marina, apoyo aéreo con un avión de vigilancia y un helicóptero Black Hawk de la fuerza aérea, además de la colaboración de pescadores locales.