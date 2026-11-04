Amplían cortes y desvíos en CABA por la visita de León XIV: qué calles evitar El sumo pontífice visitará el país en cuatro días y la Ciudad de Buenos Aires ya se prepara para los operativos con delimitaciones y controles en las zonas de Palermo y Recoleta. Por Agregar C5N en









Cortes por la llegada del papa León XIV. Redes sociales

Producto de la visita del papa León XIV en Buenos Aires, la cual será desde el domingo 8 de noviembre hasta el miércoles 11, avanzan los preparativos y ya hay cortes y controles en la Ciudad de Buenos Aires para el armado y montaje de estructuras, delimitación de zonas logísticas y seguridad. De esta manera, el tráfico será mayor, ya que los principales accesos estarán cerrados.

Desde esta madrugada iniciaron los cortes progresivos de calles, desvíos, restricciones vehiculares y controles. Todo inició en Palermo, mientras que en Recoleta todo comenzará a ser más limitado desde el sábado 7.

A 4 días de la llegada del Papa, ya hay más controles y cortes en la zona de Palermo donde se encuentra montado el escenario.



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/uvYZ5nQztz — C5N (@C5N) November 4, 2026 En Palermo, los cortes iniciaron el 4 de noviembre a la madrugada y se extienden hasta el lunes 16 de noviembre. Los cortes progresivos serán en Avenida del Libertador entre Sucre y Salguero.

También comenzarán otros cortes totales de gran escala para el despliegue operativo de estructuras, vallados y distribución eléctrica. Desde las 8 ya está cerrado el primer carril norte y sur de Avenida del Libertador, entre Intendente Bullrich y Olleros para tareas logísticas.

Corte total principal: se cierra Av. del Libertador, desde Av. Sarmiento hasta Av. Int. Bullrich (sin obstruir el cruce de Av. Int. Bullrich). Asimismo, se mantiene el corte total en el tramo comprendido entre Colombia y Av. Sarmiento.

Cortes totales vehiculares restrictivos en intersecciones:

Sinclair y Av. del Libertador.



Godoy Cruz (entre Juan Francisco Seguí y Av. del Libertador).



Juan A. Buschiazzo (entre Juan Francisco Seguí y Av. del Libertador).



Fray Justo Sta. María de Oro y Av. del Libertador.



Av. Infanta Isabel (entre Av. del Libertador y Freyre). Mientras que, a partir del jueves desde las 00 habrá cortes e instalaciones de servicio desde las 8 de la mañana, ya que se habilitará el posicionamiento de módulos de oficinas, gazebos, y baños químicos en puntos estratégicos de carriles linderos.