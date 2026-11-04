4 de noviembre de 2026 Inicio
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Amplían cortes y desvíos en CABA por la visita de León XIV: qué calles evitar

El sumo pontífice visitará el país en cuatro días y la Ciudad de Buenos Aires ya se prepara para los operativos con delimitaciones y controles en las zonas de Palermo y Recoleta.

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Cortes por la llegada del papa León XIV.

Cortes por la llegada del papa León XIV.

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Producto de la visita del papa León XIV en Buenos Aires, la cual será desde el domingo 8 de noviembre hasta el miércoles 11, avanzan los preparativos y ya hay cortes y controles en la Ciudad de Buenos Aires para el armado y montaje de estructuras, delimitación de zonas logísticas y seguridad. De esta manera, el tráfico será mayor, ya que los principales accesos estarán cerrados.

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Desde esta madrugada iniciaron los cortes progresivos de calles, desvíos, restricciones vehiculares y controles. Todo inició en Palermo, mientras que en Recoleta todo comenzará a ser más limitado desde el sábado 7.

En Palermo, los cortes iniciaron el 4 de noviembre a la madrugada y se extienden hasta el lunes 16 de noviembre. Los cortes progresivos serán en Avenida del Libertador entre Sucre y Salguero.

También comenzarán otros cortes totales de gran escala para el despliegue operativo de estructuras, vallados y distribución eléctrica. Desde las 8 ya está cerrado el primer carril norte y sur de Avenida del Libertador, entre Intendente Bullrich y Olleros para tareas logísticas.

  • Corte total principal: se cierra Av. del Libertador, desde Av. Sarmiento hasta Av. Int. Bullrich (sin obstruir el cruce de Av. Int. Bullrich). Asimismo, se mantiene el corte total en el tramo comprendido entre Colombia y Av. Sarmiento.
  • Cortes totales vehiculares restrictivos en intersecciones:
    • Sinclair y Av. del Libertador.
    • Godoy Cruz (entre Juan Francisco Seguí y Av. del Libertador).
    • Juan A. Buschiazzo (entre Juan Francisco Seguí y Av. del Libertador).
    • Fray Justo Sta. María de Oro y Av. del Libertador.
    • Av. Infanta Isabel (entre Av. del Libertador y Freyre).

Mientras que, a partir del jueves desde las 00 habrá cortes e instalaciones de servicio desde las 8 de la mañana, ya que se habilitará el posicionamiento de módulos de oficinas, gazebos, y baños químicos en puntos estratégicos de carriles linderos.

  • Corte total: Av. del Libertador, entre Av. Int. Bullrich y Ortega y Gasset (sin obstruir la circulación por Ortega y Gasset).
  • Cortes totales vehiculares restrictivos (adicionales): Av. Dorrego (entre Av. Cerviño y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar las avenidas limítrofes). Y Av. Int. Bullrich (entre Av. Cerviño y Av. del Libertador).

Por último, el viernes desde las 00, el operativo alcanza el tramo norte del perímetro previsto:

  • Corte total: Av. del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).
  • Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes).

    Olleros (entre Av. del Libertador y Valentín Alsina).

En Recoleta los cortes comenzarán el sábado 7 al miércoles 11 de noviembre. Habrá restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

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