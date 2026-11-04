Juicio contra Aníbal Lotocki: declara Carmen Barbieri en la causa por lesiones graves La conductora se presentará desde las 10 Tribunal Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dar más precisiones ante la Justicia sobre lo ocurrido con Sandra Domínguez. Por Agregar C5N en









Continúa el juicio contra Aníbal Lotocki

La actriz y conductora Carmen Barbieri declara este miércoles en el marco del juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki, imputado por presuntas lesiones graves contra dos pacientes. La citación tuvo lugar a partir de las 10:00 en el Tribunal Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Barbieri prestó testimonio sobre la situación de Sandra Domínguez, una de las denunciantes. "Hace 30 años conozco a Sandra y yo viví con ella todo lo que sufrió. Solo pienso y quiero que se haga justicia", señaló la artista en diálogo con NA.

Durante la jornada también fueron citadas a declarar una empleada de la conductora y Pamela Sosa, otra de las víctimas del médico, quien ya cuenta con una condena firme de ocho años de prisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Aníbal Lotocki es enjuiciado por lesiones graves. NA/Claudio Fanchi Por otra parte, Lotocki había sido sobreseído por prescripción en las causas correspondientes a las denuncias de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros, debido al tiempo transcurrido entre las intervenciones y el primer llamado a indagatoria.

Qué causas enfrenta Aníbal Lotocki En paralelo, el cirujano enfrenta este juicio donde también está imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, ocurrida en 2021 tras un procedimiento quirúrgico en el Centro Médico Conde (CEMECO).