Este es el perfume favorito de Lizy Tagliani: cuánto sale La comediante, actriz y conductora llama la atención con sus looks y su estilo descontracturado. En un reciente video, reveló cuál es la fragancia que no puede faltar en su rutina diaria.







El perfume favorito de Lizy Tagliani complementa su personalidad intensa. Redes sociales

Lizy Tagliani es una de las actrices, comediantes y conductoras más populares del momento.

Brilla en radio y en streaming y tiene muchas apariciones públicas, por lo que su look es fundamental.

Según reveló, su perfume favorito y que nunca le puede faltar es Ishtar by Susana Giménez.

Se trata de una fragancia oriental floral con un aroma impactante, intenso y lleno de vida. Lizy Tagliani es una de las figuras del momento. Comediante, conductora y actriz, brilla en radio y en streaming con la frescura, desparpajo y sentido del humor que la volvieron tan popular. Por eso, sus seguidores están muy pendientes de sus publicaciones, looks, ropa y estilo.

En su cuenta de Instagram, Lizy suele compartir no solo imágenes de su trabajo sino también momentos del backstage, donde muestra cómo se prepara para salir al aire o hacer sus presentaciones en público. Allí revela secretos de su peinado, maquillaje y la elección de los outfits.

En todo este proceso, por supuesto, el perfume es fundamental. En uno de los videos que compartió, la conductora mostró el frasco de la fragancia que, según sus palabras, no puede faltarle nunca a la hora de completar su look.

Cuál es el perfume favorito de Lizy Tagliani Perfume Ishtar by Susana Giménez El perfume favorito de Lizy Tagliani es Ishtar, una creación emblemática que Susana Giménez presentó en la década de los '90 y, debido a su éxito, relanzó años después. Según la descripción oficial del producto, se trata de una fragancia oriental floral con un "aroma impactante, intenso y lleno de vida".

Presenta notas de salida enriquecidas con flores de naranja, verde gálbano y fruta cassis, seguidas de un corazón de jazmín, jacinto y narciso. En la recta final, entrega notas de salida de floral iris, amaderado, sándalo y vetiver, dejando un perfume sorprendente y misterioso.

Cuánto sale el perfume favorito de Lizy Tagliani El perfume Ishtar by Susana Giménez, el favorito de Lizy Tagliani, se consigue en Argentina a través de perfumerías y plataformas de e-commerce. La botella de 50 ml se vende desde $22.900, mientras que el precio para la versión de 100 ml comienza a partir de los $39.900.