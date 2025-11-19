La Libertad Avanza suma tres nuevos diputados y está cerca de lograr la primera minoría

La Libertad Avanza (LLA) continúa incrementando su poder en la Cámara de Diputados de cara a la conformación del nuevo Congreso. Este miércoles se confirmó la incorporación de tres legisladores radicales disidentes que pertenecían a la Liga del Interior y desde el 10 de diciembre formarán parte del bloque oficialista, que quedó cerca de lograr la primera minoría en el recinto.
Se trata de los legisladores Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y Federico Tournier (Corrientes) quienes fueron recibidos por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A lo largo del 2025 ya venían articulando mayorías junto al oficialismo en los diferentes debates sobre los proyectos presentados.
“Bienvenidos Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier al bloque de La Libertad Avanza. Junto a Martín Menem seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Javier Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, publicó en X el diputado Gabriel Bornoroni.
Con dichas incorporaciones el bloque libertario alcanza los 91 miembros en el recinto, y quedó a solo 5 bancas de igualar y arrebatarle la primera minoría al espacio peronista que hasta el momento cuenta con 96 legisladores.