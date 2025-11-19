19 de noviembre de 2025 Inicio
Cristina Kirchner respondió a las críticas por la foto en San José 1111 y cargó contra el Gobierno y los medios

La expresidenta publicó un extenso mensaje en X tras las cuestionamientos por la imagen de su reunión con economistas en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Defendió la legalidad del encuentro, acusó al Gobierno y a “los medios hegemónicos” de buscar desviar el foco y colocó en el centro de la escena los indicadores económicos actuales.

Cristina Kirchner respondió a las críticas por la foto en San José 1111 y volvió a apuntar contra el Gobierno y los medios

La expresidenta Cristina Kirchner realizó este miércoles una extensa publicación en sus redes sociales donde respondió a las críticas que recibió por la foto difundida este lunes, tomada en su departamento donde cumple prisión domiciliaria, en la que se la ve reunida con un grupo de economistas.

La Justicia impuso nuevas restricciones para las visitas a Cristina Kirchner en su casa de Constitución

La polémica comenzó luego de que distintos medios cuestionaran el encuentro y el número de asistentes. "No es la foto… es la Economía estúpido. El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI", respondió las dos veces presidenta en su cuenta de X.

Según explicó, los economistas “estaban autorizados” por el Tribunal a ingresar al domicilio, y sostuvo que no hubo irregularidades: “No recibo a nadie sin previa autorización”, afirmó. La exmandataria también recordó reuniones previas, con fotos ya difundidas, para relativizar el argumento del exceso de personas o del supuesto uso político del encuentro.

En la publicación, Kirchner también arrojó críticas contra el presente económico del país. "Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo", indicó.

Para respaldar sus afirmaciones, señaló que entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 cerraron más de 19.000 empresas y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados, a un ritmo de “más de 400 empleos por día”.

Además comparó esos números con los resultados de gestiones peronistas anteriores, incluso durante la pandemia. "Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas", afirmó.

La expresidenta también apuntó contra el modelo económico libertario, al que calificó como un esquema de “brutal recesión, salarios congelados y dólar anclado”, y remató con una ironía sobre Milei. "Más que de economista experto en crecimiento con o sin dinero… Es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio)”.

En el cierre, volvió a cuestionar la relación entre el poder mediático y el judicial, sugiriendo que ambos actúan de manera coordinada y dejando una crítica final: “¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales… y nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?”

