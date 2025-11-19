Cómo y dónde ver la pelea del Puma Martínez contra Jesse Rodríguez: horario y TV El argentino Fernando “Puma” Martínez irá por la unificación de títulos supermosca ante el invicto Jesse “Bam” Rodríguez en Riad. Por







Cómo y dónde ver la pelea del Puma Martínez contra Jesse Rodríguez: horario y TV

El sábado se llevará a cabo una de las peleas más importantes de la historia del boxeo argentino: Fernando “Puma” Martínez, el invicto argentino en la categoría supermosca, se medirá con Jesse “Bam” Rodríguez, también invicto, por unificar múltiples títulos mundiales. A

La pelea tendrá lugar en el ANB Arena de Riad de Arabia Saudita y forma parte de una cartelera estelar que incluye otros combates de máxima envergadura. Esa noche, el argentino (récord 18-0, 9 KO) defenderá el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso supermosca y buscará los títulos de la Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta el estadounidense Rodríguez (récord 22-0, 15 KO).

Para Martínez es sin duda el mayor desafío de su carrera hasta la fecha; como lo expresó a C5N, quiere "romper todos los récords" para que Argentina "tenga su campeón indiscutido".

Horario estimado para Argentina y recomendaciones Según la información disponible, el combate se estima para las 21:00 horas (hora de Argentina) del sábado. Eso implica que la cartelera previa podría comenzar antes, por lo que se recomienda conectarse antes para no perderse los combates previos. image ¿Dónde y cómo verlo? La transmisión será exclusivamente por la plataforma de streaming DAZN. Para acceder los usuarios deberán registrarse y optar por el plan Ultimate, con un costo de 19,99 dólares mensuales, que incluye la velada, o activar la prueba gratuita de 7 días, que exige un pago previo de 24,99 dólares para acceder al combate.

La cartelera completa David Benavidez vs Anthony Yarde: Mundiales WBC y WBA peso semipesado.

Brian Norman Jr. vs Devin Haney: Mundial WBO del peso welter.

Jesse Rodríguez vs Fernando Martínez: Mundiales WBC, WBA y WBO del peso supermosca.

Sam Noakes vs Abdullah Mason: Mundial WBO del peso ligero.

Vito Mielnicki vs Samuel Nmomah: peso medio.

Sultan Almohammed vs Umesh Chavan: peso ligero.

Julio Porras vs Pius Penda: peso supermedio.

Mohammed Alakel vs Jiaming Li: peso superpluma.