Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles Después del escándalo, las 2 amigas, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, tuvieron el primer ensayo para los 25 años de Bandana en el Gran Rex.







Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció. Redes Sociales

Lissa Vera y Lowrdez Fernández se vieron personalmente después del escándalo que las distanció por una denuncia de la primera sobre el novio de la otra, Leandro Esteban García Gómez, quien se encuentra detenido acusado de violencia de género.

Lissa denunció a la expareja de Lourdes preocupada por su desaparición en octubre, y ahora el cuarteto se reencontró en el primer ensayo previo a la fiesta por los 25 años de Bandana, este domingo 23 en el Teatro Gran Rex.

En la cuenta oficial de Instagram de la banda publicaron clips del ensayo con la frase: “Primer ensayo adentro”, en donde también participaron Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, y se las ve cantando, bailando y repasando coreografías.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lowrdez (@lowrdez) El caso de la desaparición de Lourdes Fernández Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, fue encontrada en su domicilio tras una denuncia de desaparición presentada por su madre, quien alertó sobre una posible situación de violencia de género.

Su expareja, Leandro García Gómez, fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad. En la denuncia fue determinante la intervención de Lissa Vera, su excompañera de grupo, para que se activara una búsqueda en la casa de su expareja.