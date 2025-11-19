IR A
IR A

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

Después del escándalo, las 2 amigas, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, tuvieron el primer ensayo para los 25 años de Bandana en el Gran Rex.

Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

Redes Sociales

Lissa Vera y Lowrdez Fernández se vieron personalmente después del escándalo que las distanció por una denuncia de la primera sobre el novio de la otra, Leandro Esteban García Gómez, quien se encuentra detenido acusado de violencia de género.

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
Te puede interesar:

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

Lissa denunció a la expareja de Lourdes preocupada por su desaparición en octubre, y ahora el cuarteto se reencontró en el primer ensayo previo a la fiesta por los 25 años de Bandana, este domingo 23 en el Teatro Gran Rex.

En la cuenta oficial de Instagram de la banda publicaron clips del ensayo con la frase: “Primer ensayo adentro”, en donde también participaron Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, y se las ve cantando, bailando y repasando coreografías.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Lowrdez (@lowrdez)

El caso de la desaparición de Lourdes Fernández

Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, fue encontrada en su domicilio tras una denuncia de desaparición presentada por su madre, quien alertó sobre una posible situación de violencia de género.

Su expareja, Leandro García Gómez, fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad. En la denuncia fue determinante la intervención de Lissa Vera, su excompañera de grupo, para que se activara una búsqueda en la casa de su expareja.

Finalmente, la cantante fue dada de alta del hospital sin lesiones físicas, pero se considera necesario un tratamiento por la adicción que sufre y por su recuperación psicoterapéutica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

play
En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

Hace 17 minutos
Es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada.

Este ejercicio reduce el dolor de rodilla y potencia la longevidad según expertos: cuál es

Hace 17 minutos
play
Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

Hace 18 minutos
Los bares de Buenos Aires, ideales para el Turismo porteño

Este lugar de Buenos Aires tiene un avión en la terraza y hasta podés ingresar a una cabina: dónde está

Hace 18 minutos
El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Hace 18 minutos