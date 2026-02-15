15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Brutal crimen en Morón: el capataz de un aserradero mató a golpes al sereno y se entregó

Ante la Policía, el hombre de 40 años aseguró que lo hizo en defensa propia: “Tuvimos una discusión que se fue de las manos”. Otros trabajadores del aserradero aseguraron la víctima los maltrataba.

Por
Hugo Rolando Ocampo fue imputado por homicidio simple

Hugo Rolando Ocampo fue imputado por homicidio simple, que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Un hombre fue detenido luego de haberse entregado a la Policía y confesar que mató a golpes al sereno de una maderera donde trabaja en la zona de Castelar Norte, en el partido de Morón.

La víctima tenía 23 años.
Te puede interesar:

Conmoción en Francia: asesinaron a golpes a un militante de derecha frente a una universidad

El hecho ocurrió en un aserradero ubicado en la esquina de Presidente Perón (colectora de Acceso Oeste) y Carlos Casares. El agresor, identificado como Hugo Rolando Ocampos, de 40 años, llamó al 911 y cuando llegó el móvil al lugar confesó lo que sucedió: “Tuvimos una discusión que se me fue de las manos”.

Si bien esa declaración no tiene validez legal hasta que no sea ratificada ante el fiscal Javier Ghessi, de la UFI N° 1 de Morón, que quedó a cargo de la investigación, el hombre quedó detenido y fue imputado por “homicidio simple”, que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Crimen en Morón: fuerte discusión y confesión

Luego que la Policía llegara al lugar y encontrada a Hugo Ocampos, rápidamente llegó una ambulancia del SAME al lugar quien finalmente constató la muerte de la víctima, Roberto Carlos Sánchez de 49 años y sereno de la maderera.

El cuerpo de la víctima fatal presentaba hematomas, sobre todo en el rostro, y rigidez cadavérica. En ese momento, otro empleado de la maderera formó parte de la secuencia, tras recibir un WhatsApp del presunto asesino diciéndole que volviera al trabajo porque “había matado a alguien”.

Como parte de la investigación, el personal policial incautó el celular del sospechoso y realizó entrevistas a otros trabajadores. Por su parte, compañeros de Ocampo ofrecieron sus testimonios, lo que permitieron reconstruir que ambos trabajaban en el lugar y que la víctima era el capataz del aserradero.

De acuerdo a lo aportado por otros empleados del lugar, ambos se habían quedado solos este sábado, y un viejo conflicto que traían, terminó en el peor final. Al mismo tiempo, revelaron que Sánchez maltrataba a los trabajadores y esa habría sido la causa inicial de la discusión entre el sereno y Ocampo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La víctima se llamaba Brian Cabrera.

Mercedes: asesinaron a un joven tras una discusión en el carnaval y detuvieron a una madre y su hijo

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

Tolomeo fue detenido a la salida de un torneo de boxeo el sábado por la noche.

El Gobierno anunció la detención del manifestante que habría arrojado una molotov en la marcha contra la reforma laboral

Un hombre con mochila fue captado por las cámaras en la casa de Nancy Guthrie.

Desaparición de la madre de Savannah Guthrie: hallaron ADN de un tercero y crece la hipótesis del secuestro

Melisa Anahí Sopérez, de 38 años, fue atacada dos veces en su casa.
play

Santa Fe: detuvieron a dos mujeres que intentaron asesinar a la hermana de un intendente

El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. 

Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa

Rating Cero

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

últimas noticias

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0.

Clásico de La Plata: Gimnasia y Estudiantes tuvieron chances pero empataron 0-0 en el Bosque

Hace 16 minutos
El operativo de seguridad contó con 650 efectivos de la Policía bonaerense.

Atacaron a piedrazos el micro de Estudiantes antes del clásico con Gimnasia

Hace 38 minutos
La ciudad deplegó un amplio operativo y retuvo miles de vehículos con irregularidades en su patentamiento.

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

Hace 57 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás y anunció más de u$s5.000 millones para reconstruir Gaza

Hace 58 minutos
Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable, remarcó el senador formoseño.

Mayans tachó de inconstitucional la reforma laboral y advirtió por la suba de la conflictividad social

Hace 1 hora