Brutal crimen en Morón: el capataz de un aserradero mató a golpes al sereno y se entregó Ante la Policía, el hombre de 40 años aseguró que lo hizo en defensa propia: "Tuvimos una discusión que se fue de las manos". Otros trabajadores del aserradero aseguraron la víctima los maltrataba.







Hugo Rolando Ocampo fue imputado por homicidio simple, que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Un hombre fue detenido luego de haberse entregado a la Policía y confesar que mató a golpes al sereno de una maderera donde trabaja en la zona de Castelar Norte, en el partido de Morón.

El hecho ocurrió en un aserradero ubicado en la esquina de Presidente Perón (colectora de Acceso Oeste) y Carlos Casares. El agresor, identificado como Hugo Rolando Ocampos, de 40 años, llamó al 911 y cuando llegó el móvil al lugar confesó lo que sucedió: “Tuvimos una discusión que se me fue de las manos”.

Si bien esa declaración no tiene validez legal hasta que no sea ratificada ante el fiscal Javier Ghessi, de la UFI N° 1 de Morón, que quedó a cargo de la investigación, el hombre quedó detenido y fue imputado por “homicidio simple”, que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Crimen en Morón: fuerte discusión y confesión Luego que la Policía llegara al lugar y encontrada a Hugo Ocampos, rápidamente llegó una ambulancia del SAME al lugar quien finalmente constató la muerte de la víctima, Roberto Carlos Sánchez de 49 años y sereno de la maderera.

El cuerpo de la víctima fatal presentaba hematomas, sobre todo en el rostro, y rigidez cadavérica. En ese momento, otro empleado de la maderera formó parte de la secuencia, tras recibir un WhatsApp del presunto asesino diciéndole que volviera al trabajo porque “había matado a alguien”.

Como parte de la investigación, el personal policial incautó el celular del sospechoso y realizó entrevistas a otros trabajadores. Por su parte, compañeros de Ocampo ofrecieron sus testimonios, lo que permitieron reconstruir que ambos trabajaban en el lugar y que la víctima era el capataz del aserradero. De acuerdo a lo aportado por otros empleados del lugar, ambos se habían quedado solos este sábado, y un viejo conflicto que traían, terminó en el peor final. Al mismo tiempo, revelaron que Sánchez maltrataba a los trabajadores y esa habría sido la causa inicial de la discusión entre el sereno y Ocampo.