Crimen y misterio en Saavedra: encontraron a un hombre muerto con un cuchillo clavado en el pecho La víctima fue hallada por un paseador de perros cuando circulaba por el parque y dio aviso a la Policía. Investigan una pelea entre dos personas que viven en la calle.







Un testigo relató que el hombre asesinado, de unos 50 ños, "estaba bien vestido, con camisa"

Un hombre apareció muerto con un cuchillo clavado en el pecho en el Parque Carlos Mugica en el barrio de Saavedra. Un paseador de perro que lo encontró dio alerta a la Policía que intenta determinar qué pasó.

El hecho fue descubierto cerca de las 7:30 de este martes por otro hombre que circulaba por el lugar. “Cuando llegué con los perros me encontré con ese hombre. Primero pensé que estaba durmiendo y cuando me acerqué vi que tenía clavado un puñal en el pecho, una cuchilla tramontina con dientes”, relató Héctor, el hombre que halló el cadáver en el parque en diálogo con C5N.

De inmediato, el hombre llamó al 911 y una vez que llegó al lugar, el personal del SAME constató la muerte del hombre, quien presuntamente recibió una puñalada en el pecho. La víctima aún no fue identificada, pero se presume que es un hombre aproximadamente 50 años. “El hombre estaba bien vestido con camisa, pantalón, zapatillas y anteojos de ver caídos para atrás”, describió el principal testigo del hallazgo.

“Lo encontré cerca de las 7 de la mañana, ya había luz por eso me acerqué para saber si estaba durmiendo. El cuerpo estaba tendido en el suelo, con la cabeza contra el árbol. No tenía mucha sangre, solo una mancha con el cuchillo”, detalló.

Por su parte, otro testigo, Federico explicó que la Policía lo hizo ver el cuerpo “para ver si lo reconocía, pero nunca lo había visto en la zona”. “El parque dentro de todo es bastante tranquilo, no suceden estas cosas. De igual modo faltaría un poco más de luz.”, agregó.

Muerte y misterio en Saavedra: cuáles es la principal hipótesis que se maneja Los investigadores creen que fue apuñalado y murió en el lugar. Por el momento, no se logró determinar qué pasó por lo que no se descarta ninguna hipótesis. “El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, señalaron fuentes del caso. La investigación quedó en manos del fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con el apoyo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense. La fue vallada y la policía colocó un gazebo para trabajar sobre el cuerpo de manera preliminar y cerca del mediodía fue trasladado a la morgue para tratar de identificar el cuerpo y realizarle la autopsia para conocer más detalles de la muerte del hombre.