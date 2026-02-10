10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Crimen y misterio en Saavedra: encontraron a un hombre muerto con un cuchillo clavado en el pecho

La víctima fue hallada por un paseador de perros cuando circulaba por el parque y dio aviso a la Policía. Investigan una pelea entre dos personas que viven en la calle.

Por

Un testigo relató que el hombre asesinado, de unos 50 ños, "estaba bien vestido, con camisa"

Un hombre apareció muerto con un cuchillo clavado en el pecho en el Parque Carlos Mugica en el barrio de Saavedra. Un paseador de perro que lo encontró dio alerta a la Policía que intenta determinar qué pasó.

Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.
Te puede interesar:

"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

El hecho fue descubierto cerca de las 7:30 de este martes por otro hombre que circulaba por el lugar. “Cuando llegué con los perros me encontré con ese hombre. Primero pensé que estaba durmiendo y cuando me acerqué vi que tenía clavado un puñal en el pecho, una cuchilla tramontina con dientes”, relató Héctor, el hombre que halló el cadáver en el parque en diálogo con C5N.

De inmediato, el hombre llamó al 911 y una vez que llegó al lugar, el personal del SAME constató la muerte del hombre, quien presuntamente recibió una puñalada en el pecho. La víctima aún no fue identificada, pero se presume que es un hombre aproximadamente 50 años. “El hombre estaba bien vestido con camisa, pantalón, zapatillas y anteojos de ver caídos para atrás”, describió el principal testigo del hallazgo.

“Lo encontré cerca de las 7 de la mañana, ya había luz por eso me acerqué para saber si estaba durmiendo. El cuerpo estaba tendido en el suelo, con la cabeza contra el árbol. No tenía mucha sangre, solo una mancha con el cuchillo”, detalló.

Por su parte, otro testigo, Federico explicó que la Policía lo hizo ver el cuerpo “para ver si lo reconocía, pero nunca lo había visto en la zona”. “El parque dentro de todo es bastante tranquilo, no suceden estas cosas. De igual modo faltaría un poco más de luz.”, agregó.

Muerte y misterio en Saavedra: cuáles es la principal hipótesis que se maneja

Los investigadores creen que fue apuñalado y murió en el lugar. Por el momento, no se logró determinar qué pasó por lo que no se descarta ninguna hipótesis. “El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, señalaron fuentes del caso.

La investigación quedó en manos del fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con el apoyo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense.

La fue vallada y la policía colocó un gazebo para trabajar sobre el cuerpo de manera preliminar y cerca del mediodía fue trasladado a la morgue para tratar de identificar el cuerpo y realizarle la autopsia para conocer más detalles de la muerte del hombre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"Se distrajo con el celular": piden tres años de prisión para un anestesiólogo por la muerte de un nene en General Roca

César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 
play

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Impactante video: así fue el brutal asesinato del exfutbolista del ascenso argentino

Impactante video: así fue el brutal asesinato del exfutbolista del ascenso argentino

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios de contenido audiovisual gratuito

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios por usar la app

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena condenados a prisión perpetua

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: condenaron al clan Sena a prisión perpetua

play

Cómo funcionan los guantes eléctricos que incorpora la Policía de Córdoba y que el ministro de Seguridad probó en vivo

Rating Cero

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

La película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix
play

Cuál es la película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix para verla todo el tiempo

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención en Netflix
play

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención de todos en Netflix: cuál es

Hasta el momento los padres no se pronunciaron sobre el nacimiento del bebé. Ricardo Darín aseguró que todos están muy bien

La reacción de Ricardo Darín tras el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó

Alberto Reinoso es actor, bailarín y cantante de Teatro musical.

Furor en TikTok: Quién es el artista español que imita a Moria Casán y se hizo viral

últimas noticias

play

Después del escándalo en INDEC, la inflación de enero fue del 2,9%

Hace 45 minutos
Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.

"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

Hace 49 minutos
Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Hace 1 hora
Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina y se incrementó el interés en las VPN.

Cómo instalar una VPN en un Smart TV para acceder a películas y series sin restricciones

Hace 1 hora
La madre de la presentadora de TV lleva más de 7 días desaparecida 

"Es un momento desesperante": el desgarrador video de la periodista Savannah Guthrie por el secuestro de su madre

Hace 1 hora