Conmoción en Francia: asesinaron a golpes a un militante de derecha frente a una universidad Se trata de un joven que fue atacado en manada, mientras participaba de una manifestación en rechazo de una conferencia de una eurodiputada de la Izquierda.







La víctima tenía 23 años.

Un militante político de derecha de 23 años fue asesinado en la ciudad francesa de Lyon luego de que fuera atacado a golpes en manada en las afueras de una universidad, lo que conmocionó al país europeo. Las autoridades ordenaron una investigación para detener a los sospechosos.

El hecho se produjo frente al Instituto Sciences Po, donde la eurodiputada de la Izquierda Rima Hassan realizaba una conferencia. En ese momento, la víctima, identificada como Quentin D., formaba parte del grupo de activistas de derecha Némesis, que cuestionaban la asistencia de la legisladora francesa y exponían carteles con la leyenda "islamo-extremismo".

En este marco, el joven sufrió una golpiza por la cual permaneció en grave estado desde el jueves, mientras que luego murió. Por su parte, distintos grupos relacionados con Némesis afirmaron que los responsables del suceso integran el colectivo antifascista La Jeune Garde de Lyon.

Embed Turba antifascista pro Palestina asesina a golpes a Quentin, un joven francés de 23 años que protegía a las chicas del colectivo de derecha Némésis mientras protestaban contra la inmigración ilegal en Lyon. pic.twitter.com/aL4QfNmdMV — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) February 13, 2026 En tanto, el abogado de la familia de la víctima advirtió que la agresión fue "metódicamente preparada" y pidió que los investigadores detengan a los responsables. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expuso su preocupación y pidió "calma, moderación y respeto". Además, marcó que "ninguna causa ni ideología justifican jamás un asesinato".

En tal sentido, otros referentes de la derecha como la diputada y excandidata presidencial Marine Le Pen, el líder del partido Agrupación Nacional, Jordan Barella, y la eurodiputada Sarah Knafo.