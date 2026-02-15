15 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno anunció la detención del manifestante que habría arrojado una molotov en la marcha contra la reforma laboral

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que aprehendieron a Milton Tomoleo, uno de los acusados por los incidentes en el Congreso. Aseguró que hallaron en su domicilio “bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos”.

Tolomeo fue detenido a la salida de un torneo de boxeo el sábado por la noche.

En medio de la tensión política que dejó la media sanción de la reforma laboral en el Senado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en sus redes sociales un video para anunciar la detención de uno de los presuntos manifestantes que habría arrojado una bomba molotov durante la movilización frente al Congreso.

El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

“Anarquista de la molotov, detenido. Este es Milton Tolomeo. Todos lo vimos el miércoles cuando lanzaba la bomba molotov con un único objetivo, sembrar caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos”, afirmó la funcionaria en el video.

Según detalló, la investigación fue llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, que analizó imágenes y realizó tareas de inteligencia hasta concretar la detención el sábado por la noche en Avellaneda.

“Este terrorista ahora está preso y quedará aislado en alto riesgo. Tolerancia cero contra violentos y terroristas, porque en Argentina el que las hace las paga”, remarcó Monteoliva, en un tono alineado con el discurso oficial de endurecimiento frente a las protestas callejeras.

En el texto que acompañó la publicación, la ministra informó además que en el domicilio del detenido encontraron "bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos”.

El episodio ocurrió mientras el proyecto de reforma laboral era tratado en el Senado en una sesión que se extendió hasta la madrugada y que concluyó con la media sanción de la iniciativa. Afuera, la protesta derivó en incidentes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en una postal que volvió a tensar el clima político en torno a la discusión de la norma.

