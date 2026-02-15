Cuba tuvo que suspender el tradicional Festival del Habano por la crisis energética La falta de combustible y los constantes apagones obligaron a postergar el evento más importante de la industria tabacalera, en un contexto de fuerte presión económica por parte de Estados Unidos. Por + Seguir en







El evento reportó ventas récord de u$s827 millones en 2025.

La empresa Habanos S.A. anunció el sábado la postergación oficial de la 26ª edición del Festival del Habano, originalmente programada del 24 al 27 de febrero. La decisión responde a la severa crisis energética que atraviesa Cuba, agravada por el bloqueo petrolero y las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Desde la organización señalaron que el aplazamiento busca "preservar los más altos estándares de calidad" y garantizar una experiencia a la altura del prestigio internacional del evento. La firma, que ostenta el monopolio mundial de la venta de puros cubanos, aún no ha definido una nueva fecha para la celebración de la feria.

El festival es una pieza clave para la economía cubana, tras haber reportado ventas récord de u$s827 millones en 2025. El evento reúne anualmente a distribuidores y aficionados de todo el mundo en actividades que incluyen visitas a plantaciones, subastas de lotes exclusivos y exhibiciones de artesanía fina.

El desabastecimiento de combustible paraliza la agenda cultural y turística La escasez de combustible no solo afecta al sector tabacalero, sino que ha paralizado otros eventos de gran relevancia como la Feria Internacional del Libro de La Habana. El desabastecimiento energético provocó también el cierre temporal de hoteles y la reubicación de visitantes para priorizar el ahorro de electricidad.