Cuba tuvo que suspender el tradicional Festival del Habano por la crisis energética

Embed - Habanos SA Oficial on Instagram: "El Comité Organizador del Festival del Habano anuncia la postergación de su próxima edición, con el objetivo de preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional. El Festival del Habano es un encuentro emblemático que reúne cada año a aficionados, expertos, distribuidores y medios especializados de todo el mundo para celebrar la cultura, la tradición y el prestigio del Habano. La decisión de posponerlo busca garantizar un entorno óptimo para el desarrollo pleno de todas sus actividades, presentaciones y experiencias. “La prioridad del Festival del Habano es ofrecer a sus participantes una experiencia integral a la altura de la relevancia y el prestigio que este evento representa a nivel internacional. El aplazamiento de su celebración es una medida destinada a proteger dicha experiencia y garantizar su excelencia”, declararon los organizadores. El comité organizador trabaja actualmente en la fijación de una nueva fecha, que se anunciará oportunamente a través de los canales oficiales del Festival del Habano. La organización agradece la comprensión y el continuo apoyo de los distribuidores, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados, y reafirma su compromiso de regresar con una edición que honre la tradición, la pasión y el legado del Habano. Para más información y futuras actualizaciones, se invita a los medios de comunicación a seguir los canales oficiales de Habanos, S.A."
"La prioridad del Festival del Habano es ofrecer a sus participantes una experiencia integral a la altura de la relevancia y el prestigio que este evento representa", subrayó el comunicado oficial. El texto añade que la medida es necesaria para "proteger dicha experiencia y garantizar su excelencia" ante las dificultades operativas actuales.