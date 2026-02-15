15 de febrero de 2026 Inicio
"Soy la calma que llega después de arruinarlo todo": quién es el detenido por lanzar una molotov frente al Congreso

Se llama Milton Tolomeo, tiene 39 años y formó parte de la manifestación en rechazo a la reforma laboral. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció su arresto y lo definió como "terrorista".

Milton Tolomeo fue detenido por la Policía.

Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable, remarcó el senador formoseño.
Mayans tachó de inconstitucional la reforma laboral y advirtió por la suba de la conflictividad social

Tolomeo tiene 39 años, vive en el barrio porteño de Caballito y según su cuenta de Instagram es masajista deportivo profesional. "Soy la calma que llega después de arruinarlo todo", se define en su biografía en la red social, en la que cuenta con casi 600 seguidores.

"Este sábado 14 de febrero voy a estar presente en el evento 'Amor por el Boxeo', acompañando a los boxeadores con masaje pre y postcompetitivo. El boxeo exige todo el cuerpo. Fuerza, resistencia y concentración. Mi trabajo es estar ahí y ayudar a la recuperación de los deportistas", expresó en otro perfil de Instagram, sobre su actividad. También, en distintos posteos, ofreció reparar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos.

Por otro lado, en 2011 sufrió un accidente de tránsito en la provincia de Entre Ríos y fue asistido por médicos, aunque sin lesiones graves. En tanto, en varias publicaciones en la red social expuso su simpatía por Argentinos Juniors. "Porque ser de Argentinos es diferente. Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda. Sigo siendo del Bicho", expresó en un posteo.

Monteoliva detalló que la investigación fue llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, que analizó imágenes y realizó tareas de inteligencia hasta concretar la detención el sábado por la noche en Avellaneda.

“Este terrorista ahora está preso y quedará aislado en alto riesgo. Tolerancia cero contra violentos y terroristas, porque en Argentina el que las hace las paga”, remarcó Monteoliva, en un tono alineado con el discurso oficial de endurecimiento frente a las protestas callejeras.

En el texto que acompañó la publicación, la ministra informó además que en el domicilio del detenido encontraron "bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos”.

El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

El Gobierno denunció el viernes por "terrorismo" a los responsables y personas involucradas en los indecentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la sesión por la reforma laboral, que finalmente el oficialismo consiguió la media sanción por amplia mayoría.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y adelantada a primera hora por la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

"Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin", señaló el funcionario en X.

“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos", reveló la funcionaria en una entrevista por Radio Mitre.

“Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, sostuvo.

Tolomeo fue detenido a la salida de un torneo de boxeo el sábado por la noche.

