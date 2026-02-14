14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Santa Fe: detuvieron a dos mujeres que intentaron asesinar a la hermana de un intendente

La víctima, de 38 años, recibió dos balazos y después fue brutalmente golpeada; a los días volvió a recibir otro ataque. Ella apuntó contra su hermano como el autor intelectual de la agresión.

Por
Melisa Anahí Sopérez

Melisa Anahí Sopérez, de 38 años, fue atacada dos veces en su casa.

Dos mujeres de 24 y 22 años fueron detenidas después de ser acusadas de intentar asesinar a Melisa Anahí Sopérez, de 38 años, en la puerta de su domicilio ubicado en la localidad santafesina de San José del Rincón. La víctima es hermana del intendente local, a quien acusó de ser el "autor intelectual" de las agresiones.

El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. 
Te puede interesar:

Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa

Si bien el caso se conoció este sábado, el ataque sucedió el pasado 26 de enero, pocos minutos antes de las 23. Según el expediente del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, las agresoras fueron hasta la casa de Sopérez y, desde la vereda, comenzaron a insultarla y amenazarla a los gritos con que iban a matarla. La mujer salió a la calle para intentar tranquilizarlas, pero automáticamente recibió dos balazos.

melisa soperez1
Los agresores irrumpieron en el domicilio de la víctima, en la localidad de San José del Rincón.

Los agresores irrumpieron en el domicilio de la víctima, en la localidad de San José del Rincón.

Los proyectiles le impactaron en el rostro y en uno de sus brazos. A continuación, las agresoras, identificadas como C.M.M. y J.A.A.S., empezaron a pegarle patadas y golpes de puño mientras la víctima yacía en el suelo. Ante esta situación, la pareja de Sopérez salió del domicilio e intentó frenar el ataque, aunque sin éxito. Pocos minutos después, las dos mujeres escaparon en una motocicleta.

El fiscal a cargo de la causa, Andrés Marchi, aseguró que las dos mujeres actuaron con intención de matar y que no lograron su objetivo "por razones ajenas a su voluntad". Ante esta situación, el juez José Luis García Troiano acató el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva para las dos acusadas por el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Si bien Sopérez sobrevivió milagrosamente al brutal ataque, la mujer aún continúa recuperándose de los disparos y la golpiza que recibió en la puerta de su casa. El pasado martes 10 de febrero, las agresoras se entregaron voluntariamente ante la Justicia. Sin embargo, Sopérez volvió a ser atacada el último jueves.

andres soperez
La víctima acusó de ser el autor intelectual de las agresiones a su hermano: Eduardo Andréz Sopérez, intendente de San José del Rincón y jefe de enfermeros de la cárcel de Pérez.

La víctima acusó de ser el autor intelectual de las agresiones a su hermano: Eduardo Andréz Sopérez, intendente de San José del Rincón y jefe de enfermeros de la cárcel de Pérez.

El segundo incidente ocurrió cuando un hombre de 35 años ingresó al domicilio de Sopérez y empezó a golpearla con un objeto contundente, tanto a ella como a su padre, pareja e hijo, quienes también se encontraban presentes. La mujer recibió varios golpes en su cabeza y requirió seis puntos de sutura. Su padre también fue agredido en su cabeza con un palo cuando intentó defender a su hija.

Hasta el momento se desconocen los motivos de los reiterados ataques contra Sopérez, pero ella apuntó contra su hermano Eduardo Andrés Sopérez, intendente de San José del Rincón. "Entró a mi casa mientras yo estaba con mi hijo y mi pareja", le aseguró la víctima a las autoridades judiciales sobre el agresor, que ella identificó como "la mano derecha" del jefe municipal. "Me empezó a agredir y me dijo que me lo mandaba Andrés para tomar represalias contra mí", aseguró Sopérez.

Este último agresor también fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento, el intendente Sopérez no brindó declaraciones sobre las acusaciones en su contra.

Los policías de Santa Fe aceptaron la propuesta de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta

En medio de la crisis policial que atraviesa la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro anunció un aumento de sueldo para los todos trabajadores de las fuerzas, incluyendo al personal técnico y administrativo. “Ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aseguró. Tras la comunicación oficial, la policía decidió levantar la protesta que llevaban frente a la Jefatura de Rosario y volver a sus actividades.

El reclamo de los trabajadores de las fuerzas se alzó por el hartazgo de los oficiales y sus familias que denunciaron presiones internas, sueldos insuficientes y la falta de respuestas por parte de las autoridades. Luego de dos días de protesta y un "sirenazo" masivo, el gobernador realizó una conferencia de prensa para anunciar un aumento de sueldo que regirá para todos los trabajadores. El piso del salario será, a partir de ahora, de $1.350.000.

conflicto salarial santa fe

Tanto los oficiales que se estaban manifestando en la calle Ovidio Lagos al 5200 como sus familias celebraron el anuncio como una victoria y decidieron levantar la medida de fuerza que había comenzado en la noche del lunes. Por su parte, el mandatario destacó que se trató de un "esfuerzo muy grande del gobierno provincial" y aseguró que el anuncio incluye a todos los trabajadores de las fuerzas, tanto al personal técnico y administrativo como al personal del 911.

No obstante, Pullaro denunció que "hubo mucha manipulación de las estadísticas" y que "con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853". Asimismo, el funcionario defendió su gestión en cuanto a las medidas y políticas de salud mental aplicadas para el personal de policía.

"Siempre nosotros atendimos lo que entendíamos que tenía que ver con el bienestar policial", subrayó y sumó: "Hay 570 hombres y mujeres que ya están siendo atendidos por un gabinete psicológico, pero se dijo que no había inconvenientes para poder aumentar la cantidad de personal para atender al personal policial y penitenciario", concluyó.

Embed - PULLARO ANUNCIÓ un AUMENTO de SUELDO para los POLICÍAS

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conductor de la EcoSport murió producto del impacto.

Tragedia en Ruta 2: un joven murió al chocar de frente contra una camioneta

El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná.

Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná

La cárcel de Bouwer, escenario de un curioso intento de ingreso de drogas.

Insólito: intentaron ingresar droga oculta en limones en una cárcel de Córdoba

play

Habló el padre del soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos: "Pasó todo en menos de 24 horas"

La joven tenía 18 años.

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una joven de 18 años en una zanja

Felipe Pettinato podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Arranca el juicio contra Felipe Pettinato: está acusado de incendiar su departamento y provocar la muerte de un médico

Rating Cero

El futbolista le obsequió una cartera de LV personalizada a su pareja.

Cuánto cuesta el regalo personalizado que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por San Valentín

El actor no pudo soportar el colapso de su vida privada y el peso de sus adicciones.

Revelaron por qué Luciano Castro decidió internarse: "Sus hijos son el centro"

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
play

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

La conductora se apoyó en Oscar Wilde para reivindicar el auto-romance.

El provocador mensaje de Moria Casán por San Valentín: "No caigas en la trampa"

Coronavirus: la foto de Ezequiel Garay con Tamara Gorro

Fue una famosa pareja durante 10 años, involucra a un ex jugador de la Selección Argentina y hoy vuelve a estar en boca de todos: ¿qué pasó?

últimas noticias

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 15 de febrero

Hace 1 hora
El futbolista le obsequió una cartera de LV personalizada a su pareja.

Cuánto cuesta el regalo personalizado que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por San Valentín

Hace 1 hora
En Venezuela, los familiares de los presos mantienen una huelga de hambre frente a la cárcel donde están presos sus seres queridos.

Venezuela: familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre para pedir su liberación

Hace 1 hora
Imagen de la última marcha contra la reforma laboral. 

Reforma laboral: distintos gremios convocan a movilizarse y la CGT evalúa un paro general

Hace 2 horas
play
Racing le ganó a Banfield de visitante y endereza el rumbo.

Racing le ganó 2-0 a Banfield y empieza a remontar en el Torneo Apertura

Hace 2 horas