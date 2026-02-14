Santa Fe: detuvieron a dos mujeres que intentaron asesinar a la hermana de un intendente

La víctima, de 38 años, recibió dos balazos y después fue brutalmente golpeada; a los días volvió a recibir otro ataque. Ella apuntó contra su hermano como el autor intelectual de la agresión.

Dos mujeres de 24 y 22 años fueron detenidas después de ser acusadas de intentar asesinar a Melisa Anahí Sopérez, de 38 años, en la puerta de su domicilio ubicado en la localidad santafesina de San José del Rincón. La víctima es hermana del intendente local, a quien acusó de ser el "autor intelectual" de las agresiones.

Si bien el caso se conoció este sábado, el ataque sucedió el pasado 26 de enero, pocos minutos antes de las 23. Según el expediente del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, las agresoras fueron hasta la casa de Sopérez y, desde la vereda, comenzaron a insultarla y amenazarla a los gritos con que iban a matarla. La mujer salió a la calle para intentar tranquilizarlas, pero automáticamente recibió dos balazos.

Los proyectiles le impactaron en el rostro y en uno de sus brazos. A continuación, las agresoras, identificadas como C.M.M. y J.A.A.S., empezaron a pegarle patadas y golpes de puño mientras la víctima yacía en el suelo. Ante esta situación, la pareja de Sopérez salió del domicilio e intentó frenar el ataque, aunque sin éxito. Pocos minutos después, las dos mujeres escaparon en una motocicleta.

Los agresores irrumpieron en el domicilio de la víctima, en la localidad de San José del Rincón.

El fiscal a cargo de la causa, Andrés Marchi , aseguró que las dos mujeres actuaron con intención de matar y que no lograron su objetivo "por razones ajenas a su voluntad". Ante esta situación, el juez José Luis García Troiano acató el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva para las dos acusadas por el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Si bien Sopérez sobrevivió milagrosamente al brutal ataque, la mujer aún continúa recuperándose de los disparos y la golpiza que recibió en la puerta de su casa. El pasado martes 10 de febrero, las agresoras se entregaron voluntariamente ante la Justicia. Sin embargo, Sopérez volvió a ser atacada el último jueves.

andres soperez La víctima acusó de ser el autor intelectual de las agresiones a su hermano: Eduardo Andréz Sopérez, intendente de San José del Rincón y jefe de enfermeros de la cárcel de Pérez.

El segundo incidente ocurrió cuando un hombre de 35 años ingresó al domicilio de Sopérez y empezó a golpearla con un objeto contundente, tanto a ella como a su padre, pareja e hijo, quienes también se encontraban presentes. La mujer recibió varios golpes en su cabeza y requirió seis puntos de sutura. Su padre también fue agredido en su cabeza con un palo cuando intentó defender a su hija.

Hasta el momento se desconocen los motivos de los reiterados ataques contra Sopérez, pero ella apuntó contra su hermano Eduardo Andrés Sopérez, intendente de San José del Rincón. "Entró a mi casa mientras yo estaba con mi hijo y mi pareja", le aseguró la víctima a las autoridades judiciales sobre el agresor, que ella identificó como "la mano derecha" del jefe municipal. "Me empezó a agredir y me dijo que me lo mandaba Andrés para tomar represalias contra mí", aseguró Sopérez.

Este último agresor también fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento, el intendente Sopérez no brindó declaraciones sobre las acusaciones en su contra.

En medio de la crisis policial que atraviesa la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro anunció un aumento de sueldo para los todos trabajadores de las fuerzas, incluyendo al personal técnico y administrativo. “Ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aseguró. Tras la comunicación oficial, la policía decidió levantar la protesta que llevaban frente a la Jefatura de Rosario y volver a sus actividades.

El reclamo de los trabajadores de las fuerzas se alzó por el hartazgo de los oficiales y sus familias que denunciaron presiones internas, sueldos insuficientes y la falta de respuestas por parte de las autoridades. Luego de dos días de protesta y un "sirenazo" masivo, el gobernador realizó una conferencia de prensa para anunciar un aumento de sueldo que regirá para todos los trabajadores. El piso del salario será, a partir de ahora, de $1.350.000.

conflicto salarial santa fe

Tanto los oficiales que se estaban manifestando en la calle Ovidio Lagos al 5200 como sus familias celebraron el anuncio como una victoria y decidieron levantar la medida de fuerza que había comenzado en la noche del lunes. Por su parte, el mandatario destacó que se trató de un "esfuerzo muy grande del gobierno provincial" y aseguró que el anuncio incluye a todos los trabajadores de las fuerzas, tanto al personal técnico y administrativo como al personal del 911.

No obstante, Pullaro denunció que "hubo mucha manipulación de las estadísticas" y que "con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853". Asimismo, el funcionario defendió su gestión en cuanto a las medidas y políticas de salud mental aplicadas para el personal de policía.

"Siempre nosotros atendimos lo que entendíamos que tenía que ver con el bienestar policial", subrayó y sumó: "Hay 570 hombres y mujeres que ya están siendo atendidos por un gabinete psicológico, pero se dijo que no había inconvenientes para poder aumentar la cantidad de personal para atender al personal policial y penitenciario", concluyó.