Caso de la niña L: el Ministerio de Seguridad informó que "apareció en Jesús María" La joven de 15 años desaparecida en Colonia Caroya apareció sana y salva en Jesús María, según informó la Policía de Córdoba. El ministro de seguridad Juan Pablo Quintero brindó una conferencia de prensa para dar detalles de la aparición. Por Agregar C5N en









Ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros en Córdoba.

La adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en Colonia Caroya el lunes 8 de junio fue encontrada sana y salva en la ciudad de Jesús María. Lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, en conferencia de prensa: “Hace veinte minutos encontramos sana y salva a Luciana en la ciudad de Jesús María”.

En medio de una conferencia de prensa con vallas, Quinteros adelantó además que el fiscal Guillermo Monti brindará una conferencia de prensa para dar detalles sobre la causa judicial y el contexto de la desaparición. Asimismo, destacó que la joven se encuentra en buen estado de salud y fue derivada al hospital de la zona para su atención junto a su familia.

Según el ministro cordobés, la familia de la Niña L pidió respeto por la privacidad de la menor. "Personalmente le di la noticia a la mamá y quiero agradecerle fundamentalmente a la Policía de la provincia de Córdoba y a todos los bomberos que colaboraron en la búsqueda. También al Ministerio Público Fiscal que llevó adelante la investigación y al Ministerio de seguridad de la Nación".

En ese sentido, Quinteros expresó que tuvo contacto con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y le agradeció la colaboración y la aplicación de las alertas y la disposición de los recursos para la búsqueda de la menor. "Luciana está bien, está sana y está salva", cerró.

Cómo y cuándo desapareció la Niña L La adolescente de 15 años había sido vista por última vez en Colonia Caroya, Córdoba, y fue reportada como desaparecida el lunes 8 de junio. Su búsqueda movilizó a las fuerzas de seguridad y a vecinos de la región.

Ante la falta de novedades, este martes se desplegó un amplio operativo en el norte cordobés, con rastrillajes en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate. Al cumplirse 24 horas de la desaparición, se activó el Alerta Sofía y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros se trasladó a la zona y supervisó las tareas junto al fiscal Guillermo Monti, a cargo de la investigación. Este martes, Quinteros confirmó en conferencia de prensa que encontraron la "sana y salva". Se habían desplegado efectivos y controlado los autos que entraban y salían del barrio en el que había desaparecido la menor de edad. No se contaba con filmaciones de cámaras de seguridad cerca del colegio y existía "un punto ciego" allí, según había detallado la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini.