9 de junio de 2026 Inicio
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Nahir Galarza confesó que está en pareja con un preso en la cárcel

La joven condenada a reclusión perpetua reveló un vínculo sentimental surgido durante su estadía en la unidad penitenciaria de Paraná, Entre Ríos.

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Nahir Galarza está presa desde fines de diciembre de 2017.

Nahir Galarza está presa desde fines de diciembre de 2017.

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, volvió a ubicarse en el centro de la agenda mediática tras una entrevista realizada desde la Unidad Penal N° 6 "Concepción Arenal" de Paraná donde cumple su condena. En la charla, reveló por primera vez detalles de su vida sentimental dentro de la cárcel.

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La confesión que más repercusión generó fue que actualmente mantiene una relación amorosa con otro interno. Según explicó, conoció a este hombre hace aproximadamente tres años y durante mucho tiempo fueron amigos antes de iniciar el vínculo de pareja. La joven aseguró que la relación comenzó hace poco tiempo y que representa una etapa importante de reconstrucción emocional en su vida.

Estoy saliendo con alguien”, expresó durante la entrevista en Olga. Además, detalló que su novio cumple una condena de ocho años en el mismo complejo penitenciario y que se encuentra alojado en un sector cercano. “Él está enfrente”, comentó al describir cómo es la dinámica cotidiana dentro de la unidad carcelaria.

Galarza sostuvo que la relación le permitió volver a confiar en otra persona después de años marcados por el proceso judicial, la exposición pública y el encierro. También afirmó que su pareja le enseñó “lo que era una relación sana”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a colocar el caso entre los temas más comentados de la jornada de este martes.

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Nahir Galarza dio una entrevista desde la cárcel.

Nahir Galarza dio una entrevista desde la cárcel.

Qué dijo Nahir Galarza sobre el crimen que cometió

Durante el reportaje, Nahir Galarza también se refirió extensamente al homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, hecho por el que fue condenada a prisión perpetua. A casi nueve años del crimen, aseguró que hoy comprende plenamente la gravedad de lo ocurrido y el impacto irreversible de sus actos.

Una de las declaraciones más contundentes fue cuando reconoció: “Soy responsable de quitarle la vida a una persona”. La joven afirmó que todos los días recuerda que se encuentra privada de su libertad por haber causado la muerte de Fernando y describió esa realidad como una carga permanente que la acompaña desde el inicio de su condena.

Al mismo tiempo, cuestionó parte de la imagen pública construida alrededor de su figura. Manifestó que no se siente identificada con la definición de “asesina serial” ni con algunas caracterizaciones mediáticas realizadas durante los años posteriores al juicio. Según explicó, considera que se creó un personaje alejado de cómo se percibe a sí misma.

Respecto de Fernando Pastorizzo, aseguró que sigue pensando frecuentemente en él y reconoció que todavía le resulta difícil hablar del episodio. También afirmó que intentó reflexionar profundamente sobre lo sucedido durante los años de encierro y sostuvo que entiende el dolor que provocó en la familia de la víctima. “Todos los días me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona”, resumió al referirse a su presente en prisión.

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