9 de junio de 2026 Inicio
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Crimen de Coghlan: la Justicia ordenó peritar los restos óseos encontrados en la casa de Cristian Graf

Tras las declaraciones de un testigo, se realizaron excavaciones en el patio de la vivienda de la calle Congreso 3742 y se hallaron restos con el objetivo de identificar si pertenecen a Diego Fernández Lima. Ahora, la Fiscalía pidió los peritajes que serán claves para la causa.

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En la última excavación en la casa de Cogreso 3742 se hallaron restos de cerámica y restos óceos. 

En la última excavación en la casa de Cogreso 3742 se hallaron restos de cerámica y restos óceos. 

Después de las recientes declaraciones de un testigo que complicaron a Cristian Graf, se realizaron nuevos rastrillajes en el jardín de la vivienda de la calle Congreso 3742 y se hallaron restos con el objetivo de identificar si pertenecen a Diego Fernández Lima. Ahora, el fiscal Martín Fernando López Perrando solicitó avanzar con los análisis que serán claves para la causa.

Ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros en Córdoba. 
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El caso por el asesinato de Diego Fernández Lima en 1984 volvió a cobrar impulso en los últimos meses, luego de que un testigo reservado se presentara ante la Justicia para aportar su declaración. Su testimonio reforzó la hipótesis que sostiene la Fiscalía y derivó en nuevas medidas de investigación.

A partir de esas declaraciones, a fines de mayo el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó excavaciones en la vivienda de Cristian Graf, ubicada en el barrio porteño de Coghlan, donde el cuerpo de la víctima había sido hallado de manera incompleta y con el fin de detectar elementos relevantes para la causa.

Aunque todavía no está claro de que se traten de restos óseos, los peritos buscan determinar si alguna pieza puede resultar clave para esclarecer el crimen.

Congreso 3742

¿Fragmentos de cerámica o restos óseos?

El fiscal de la causa solicitó al Cuerpo Médico Forense un peritaje para establecer si los restos hallados en las excavaciones realizadas en mayo en la vivienda de Cristian Graf —fragmentos de cerámica y huesos— corresponden a restos humanos y aportar los informes técnicos correspondientes.

Las excavaciones fueron ordenadas por el juez Alejandro Litvack después de la declaración del testigo protegido y la detección de anomalías en el terreno mediante un georradar. Además, se pidió al Registro de la Propiedad Automotor que en un plazo de 72 horas entregue el historial de vehículos vinculados a Federico Alberto Graf, Susana Elena Grassle, Norberto Cristian Graf, Ingrid Cristina Graf y Rubén Adrián Freeman.

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