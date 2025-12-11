Brutal ataque en Haedo: dispararon 12 veces para robar una moto La mujer, que trabaja como repartidora, intentó resistirse y fue golpeada en el suelo. La Policía logró recuperar la moto robada y detuvo a los dos sospechosos. Por + Seguir en







La víctima recuperó su moto y se salvó de milagro. Redes sociales

Dos delincuentes armados a bordo de una moto interceptaron a una mujer que circulaba en otra en Haedo, partido de Morón. La víctima intentó resistirse, pero comenzaron a golpearla para poder sacarle sus pertenencias, pero no pudo evitarlo y los ladrones se escaparon a los disparos contra todos los presentes.

Un video de una cámara de seguridad muestra el momento en el que los delincuentes, quienes circulaban en una Kawasaki Z400 irrumpieron en Defensa y Primera Junta. Allí pasaba la víctima, quien fue brutalmente golpeada por uno de los dos.

El medio Primer Plano Online, resultó clave el rastreador satelital ubicado en la motocicleta robada, que permitió poder encontrar la moto en una vivienda de Juan de Landra. Se realizó un allanamiento y encontraron la moto, la cual ya fue devuelta.

Los dos hombres fueron aprehendidos en el procedimiento y quedaron a disposición de la fiscalía bajo cargos de robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.

La víctima, Sol, relató en primera persona lo que vivió: “Me quedé paralizada cuando lo vi apuntándome. Me subí a la vereda para escapar, pero dispararon tantas veces que frené”.

En medio de todo eso, un verdulero que pasaba con su Fiat Palio identificó lo que estaba pasando y aceleró para cerrarles el paso.