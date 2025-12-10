10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Santa Fe: detuvieron a un hombre que trasladaba droga junto a su hija de 4 años

Quedó imputado y deberá cumplir 90 días de prisión preventiva. La mercancía ilegal se valuó en $50 millones y estaba siendo transportada en una camioneta que no tenía patente frontal.

Por
El acusado circulaba en una camioneta en una ruta.

El acusado circulaba en una camioneta en una ruta.

Fiscales.gob.ar

Un hombre fue detenido sobre la ruta en la localidad santafesina de Angélica por trasladar 665 dosis de éxtasis y otras drogas de diseño tasadas en $50 millones en un vehículo. Las autoridades ordenaron que cumpla 90 días de prisión preventiva, en el marco de la investigación.

Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.
Te puede interesar:

Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones

El hecho se registró cuando un hombre de 30 años circulaba junto a su hija de cuatro en una camioneta Chevrolet Tracker que no tenía patente frontal e intentaba cruzar las rutas nacionales 19 y 34. El personal a cargo del control vehicular advirtió que se encontraban 70 dosis de LSD, 215 gramos de metanfetamina y 320 gramos de ketamina.

Droga
Una parte de la droga encontrada.

Una parte de la droga encontrada.

En este marco, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel formalizó la investigación penal sobre el acusado, que fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Además, el juez de Garantías Aurelio Cuello Murúa ordenó que afronte 90 días de prisión preventiva.

En tal sentido, las autoridades buscan establecer si integraba una organización narcocriminal, luego de que en su domicilio en Paraná se registraran elementos relacionados con la distribución de drogas. El acusado también cuenta con un antecedente de una pena de 3 años de prisión condicional por abuso sexual con acceso carnal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gustavo Suarez, quién mató a su hijo y se suicidó, con su exmujer Daiana García en 2022.

El hombre que mató a su hijo y se quitó la vida tenía denuncias previas de su exmujer

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Suárez mató a su hijo Francisco de un disparo en la cabeza, y luego se suicidó con la misma arma.

La dura carta que le dejó a su exmujer el hombre que mató a su hijo y luego se quitó la vida: "Ahora no nos llores"

play

Horror en Núñez: maniataron y asesinaron a un jubilado de 70 años

El cráneo estaba en el basural.

Macabro hallazgo en Córdoba: una mujer encontró un cráneo en un basural

Rating Cero

María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

últimas noticias

María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

Hace 16 minutos
Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.

Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones

Hace 50 minutos
Solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

El 60% de los argentinos utiliza IA en su vida cotidiana, pero dos tercios de las empresas no la incorpora

Hace 1 hora
El detenido tiene 21 años y vive en La Matanza.

Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

Hace 1 hora
La líder venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Oslo.

El Instituto Nobel confirmó que María Corina Machado ya llegó a Oslo tras salir de Venezuela

Hace 1 hora