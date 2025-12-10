Santa Fe: detuvieron a un hombre que trasladaba droga junto a su hija de 4 años Quedó imputado y deberá cumplir 90 días de prisión preventiva. La mercancía ilegal se valuó en $50 millones y estaba siendo transportada en una camioneta que no tenía patente frontal. Por + Seguir en







El acusado circulaba en una camioneta en una ruta. Fiscales.gob.ar

Un hombre fue detenido sobre la ruta en la localidad santafesina de Angélica por trasladar 665 dosis de éxtasis y otras drogas de diseño tasadas en $50 millones en un vehículo. Las autoridades ordenaron que cumpla 90 días de prisión preventiva, en el marco de la investigación.

El hecho se registró cuando un hombre de 30 años circulaba junto a su hija de cuatro en una camioneta Chevrolet Tracker que no tenía patente frontal e intentaba cruzar las rutas nacionales 19 y 34. El personal a cargo del control vehicular advirtió que se encontraban 70 dosis de LSD, 215 gramos de metanfetamina y 320 gramos de ketamina.

Droga Una parte de la droga encontrada. Fiscales.gob.ar En este marco, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel formalizó la investigación penal sobre el acusado, que fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Además, el juez de Garantías Aurelio Cuello Murúa ordenó que afronte 90 días de prisión preventiva.

En tal sentido, las autoridades buscan establecer si integraba una organización narcocriminal, luego de que en su domicilio en Paraná se registraran elementos relacionados con la distribución de drogas. El acusado también cuenta con un antecedente de una pena de 3 años de prisión condicional por abuso sexual con acceso carnal.