Horror en Florencio Varela: un hombre asesinó al novio de su ex pareja delante del hijo de ambos

La víctima, Cristian Gómez Núñez, de 34 años, se convirtió en un nuevo escenario de violencia en un escalofriante ataque perpetrado en el sur del Gran Buenos Aires. El agresor habría planificado el ataque.

El violento episodio ocurrió este lunes en una vivienda situada en la calle Miguel Cané , en el tramo comprendido entre la avenida Luján y Martín Coronado, de Florencia Varela . La reconstrucción de los hechos, liderada por la fiscalía, indica que el agresor, Néstor Sebastián Cabañas , atrajo a Cristian Eleazar Gómez Núñez bajo un engaño.

Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones

Cabañas supuestamente invitó a Cristian a su domicilio con el propósito de tener una "charla para aclarar una situación" y establecer una "buena relación" , bajo el argumento de que la víctima se mudaría próximamente con su exmujer y el hijo de ambos.

Sin embargo, las intenciones de Cabañas eran otras y estaban presuntamente premeditadas. Fuentes cercanas a la familia de la víctima informaron al medio local Infosur que Cabañas había estado afilando armas blancas el mismo día del crimen . Este detalle subraya el componente de planificación en el ataque, evidencia que la "charla" era en realidad una emboscada mortal impulsada por celos posesivos y el violento rechazo a la nueva vida de su ex pareja.

Apenas se produjo el encuentro en la casa de Cabañas, la supuesta charla de conciliación se transformó en una violenta discusión que culminó en un ataque con una crueldad inusitada. Néstor Sebastián Cabañas esgrimió un machete afilado y atacó a Gómez Núñez con total ensañamiento , provocándole dos heridas de extrema gravedad: una en el abdomen y otra en el pecho.

La escena fue aún más desgarradora por la presencia del hijo de cinco años del atacante. Según testimonios recolectados, Cabañas habría pronunciado frases escalofriantes al niño, como “esto es un juego, yo le voy a abrir la panza” , lo que parecía una justificación de la violencia ejecutada. El trauma psicológico para el menor, testigo directo de un asesinato tan salvaje, es, probablemente, una de las mayores secuelas de este crimen.

A pesar de la inmediata respuesta y el traslado urgente, Cristian Gómez Núñez no logró sobrevivir. Aunque fue llevado de urgencia al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La causa de la muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico, consecuencia de la masiva pérdida de sangre provocada por las profundas incisiones del machete.

Tras el ataque, el agresor fue detenido en el lugar por las autoridades sin resistirse. Sin embargo, algunos testigos afirmaron que Cabañas agredió el cuerpo de Gómez Núñez, incluso cuando este ya estaba tendido en el piso, lo que remarca cierta irracionalidad del agresor.

Las repercusiones del sangriento episodio y como avanza el caso en la Justicia

La causa recayó bajo la jurisdicción de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca. El fiscal ha desplegado un intenso trabajo de recolección de pruebas, que incluye la toma de videos del hecho, el secuestro de un celular clave en la escena y los testimonios de testigos directos que presenciaron parte del violento episodio.

La familia de la víctima clama por justicia y teme que el agresor pueda obtener algún beneficio procesal. “Lo que queremos es que esto se difunda para presionar y evitar que (Cabañas) quede en libertad. Me dicen que no va a salir, pero ya sabemos cómo es la Justicia”, expresó Georgina Núñez, la madre de Cristian, en diálogo con Infosur. Se conoció un posteo de los familiares con la invitación al velorio de Cristian.

Posteo de la familia de Cristian

Este caso subraya la problemática del "femicidio vinculado", un patrón de violencia machista donde se ataca a un tercero (en este caso, la nueva pareja) para castigar o dañar a la mujer que intenta rehacer su vida. Esto trae a discusión la necesidad de una respuesta judicial contundente.