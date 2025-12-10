Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones
Se trata de Dylan Uriel Vivas, de 18 años, quien fue detenido tras subir una foto a su Instagram en un local de comidas rápidas y se resistió ante la Policía. Está acusado de participar del asesinato de Hilda Cristina Tello, ocurrido en enero, mientras viajaba en un colectivo de la línea 174.
Se trata de Dylan Uriel Vivas, de 18 años, apodado "el Gordo Dylan", quien era intensamente buscado por la DDI de La Matanza y tenía un pedido de captura internacional por el crimen de Tello, quien al momento de ser asesinada viajaba junto con dos de sus hijas y una amiga en los últimos asientos del interno 623 de la línea 174.
Los investigadores observaron que publicó una imagen en un local de comidas rápidas ubicado dentro del predio de un hipermercado ubicado en las avenidas Monseñor Bufano y Crovara, en La Tablada, de donde es oriundo el acusado. La Policía Bonaerense fue hasta el lugar y capturó al sospechoso luego de dominarlo, ya que se resistió: mordió a un teniente y a una oficial de la Bonaerense y les causó lesiones de carácter leves.
Cabe recordar que en octubre pasado fue condenado a prisión perpetua Jonatan Soto, el autor de los disparos, apodado "Pechuguita", también de 18 años, quien ya contaba con antecedentes por amenazas coactivas agravadas, además de un pedido de captura nacional e internacional por coacción agravada y resistencia a la autoridad. Había sido detenido en febrero pasado, acusado de robo agravado en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado en criminis causa.
El asesinato de Hilda Tello que conmocionó a La Matanza
El crimen de Hilda Tello, de 45 años, ocurrió el 15 de enero pasado cuando dos motochorros intentaron robarle el auto a un vecino que lo estaba lavando en la vereda de la calle Lynch al 2800, en San Justo.
El chofer del interno 623 advirtió la maniobra de los ladrones y les tiró el colectivo encima para tratar de evitar el robo. Entonces, los motochorros dispararon contra el micro y uno de los balazos impactó en el tórax de la madre de ocho hijos, que regresaba de hacer unos trámites junto a una amiga y sus hijas de 5 y 8 años.
Cuando el colectivo llegó a la clínica San Francisco, en San Justo, la mujer fue asistida, pero falleció a los pocos minutos.
Así fue el momento del crimen de Hilda Tello en San Justo
Embed
Violento robo en San Justo: motochorros balearon un colectivo durante un robo y mataron a una pasajeraOcurrió en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Una nena que acompañaba a la víctima faltal también resultó herida por las balas pic.twitter.com/CxRRlYYfxW