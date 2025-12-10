10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones

Se trata de Dylan Uriel Vivas, de 18 años, quien fue detenido tras subir una foto a su Instagram en un local de comidas rápidas y se resistió ante la Policía. Está acusado de participar del asesinato de Hilda Cristina Tello, ocurrido en enero, mientras viajaba en un colectivo de la línea 174.

Por
Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.

Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.

Te puede interesar:

Ladrones chocaron una moto con un auto robado y mataron una mujer en La Matanza

Se trata de Dylan Uriel Vivas, de 18 años, apodado "el Gordo Dylan", quien era intensamente buscado por la DDI de La Matanza y tenía un pedido de captura internacional por el crimen de Tello, quien al momento de ser asesinada viajaba junto con dos de sus hijas y una amiga en los últimos asientos del interno 623 de la línea 174.

Los investigadores observaron que publicó una imagen en un local de comidas rápidas ubicado dentro del predio de un hipermercado ubicado en las avenidas Monseñor Bufano y Crovara, en La Tablada, de donde es oriundo el acusado. La Policía Bonaerense fue hasta el lugar y capturó al sospechoso luego de dominarlo, ya que se resistió: mordió a un teniente y a una oficial de la Bonaerense y les causó lesiones de carácter leves.

Cabe recordar que en octubre pasado fue condenado a prisión perpetua Jonatan Soto, el autor de los disparos, apodado "Pechuguita", también de 18 años, quien ya contaba con antecedentes por amenazas coactivas agravadas, además de un pedido de captura nacional e internacional por coacción agravada y resistencia a la autoridad. Había sido detenido en febrero pasado, acusado de robo agravado en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado en criminis causa.

los dos acusados crimen san justo

El asesinato de Hilda Tello que conmocionó a La Matanza

El crimen de Hilda Tello, de 45 años, ocurrió el 15 de enero pasado cuando dos motochorros intentaron robarle el auto a un vecino que lo estaba lavando en la vereda de la calle Lynch al 2800, en San Justo.

El chofer del interno 623 advirtió la maniobra de los ladrones y les tiró el colectivo encima para tratar de evitar el robo. Entonces, los motochorros dispararon contra el micro y uno de los balazos impactó en el tórax de la madre de ocho hijos, que regresaba de hacer unos trámites junto a una amiga y sus hijas de 5 y 8 años.

Cuando el colectivo llegó a la clínica San Francisco, en San Justo, la mujer fue asistida, pero falleció a los pocos minutos.

Así fue el momento del crimen de Hilda Tello en San Justo

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El dolor del padre de la mujer atropellada por ladrones en La Matanza: "Me arrebataron a mi hija"

Gustavo Suarez, quién mató a su hijo y se suicidó, con su exmujer Daiana García en 2022.

El hombre que mató a su hijo y se quitó la vida tenía denuncias previas de su exmujer

El acusado circulaba en una camioneta en una ruta.

Santa Fe: detuvieron a un hombre que trasladaba droga junto a su hija de 4 años

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Suárez mató a su hijo Francisco de un disparo en la cabeza, y luego se suicidó con la misma arma.

La dura carta que le dejó a su exmujer el hombre que mató a su hijo y luego se quitó la vida: "Ahora no nos llores"

Rating Cero

María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

últimas noticias

María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

Hace 11 minutos
Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.

Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones

Hace 45 minutos
Solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

El 60% de los argentinos utiliza IA en su vida cotidiana, pero dos tercios de las empresas no la incorpora

Hace 1 hora
El detenido tiene 21 años y vive en La Matanza.

Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

Hace 1 hora
La líder venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Oslo.

El Instituto Nobel confirmó que María Corina Machado ya llegó a Oslo tras salir de Venezuela

Hace 1 hora