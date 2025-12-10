Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones Se trata de Dylan Uriel Vivas, de 18 años, quien fue detenido tras subir una foto a su Instagram en un local de comidas rápidas y se resistió ante la Policía. Está acusado de participar del asesinato de Hilda Cristina Tello, ocurrido en enero, mientras viajaba en un colectivo de la línea 174. Por + Seguir en







Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.

Un motochorro, acusado por el crimen de Hilda Cristina Tello (40 años), asesinada de un balazo en enero pasado en San Justo cuando viajaba en la parte de atrás de un colectivo, fue detenido por la Policía Bonaerense tras ser localizado a partir de una foto de Instagram en un local de comidas rápidas, en la zona de La Tablada: se resistió a mordiscones e hirió a dos oficiales.

Se trata de Dylan Uriel Vivas, de 18 años, apodado "el Gordo Dylan", quien era intensamente buscado por la DDI de La Matanza y tenía un pedido de captura internacional por el crimen de Tello, quien al momento de ser asesinada viajaba junto con dos de sus hijas y una amiga en los últimos asientos del interno 623 de la línea 174.

Los investigadores observaron que publicó una imagen en un local de comidas rápidas ubicado dentro del predio de un hipermercado ubicado en las avenidas Monseñor Bufano y Crovara, en La Tablada, de donde es oriundo el acusado. La Policía Bonaerense fue hasta el lugar y capturó al sospechoso luego de dominarlo, ya que se resistió: mordió a un teniente y a una oficial de la Bonaerense y les causó lesiones de carácter leves.

Cabe recordar que en octubre pasado fue condenado a prisión perpetua Jonatan Soto, el autor de los disparos, apodado "Pechuguita", también de 18 años, quien ya contaba con antecedentes por amenazas coactivas agravadas, además de un pedido de captura nacional e internacional por coacción agravada y resistencia a la autoridad. Había sido detenido en febrero pasado, acusado de robo agravado en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado en criminis causa.

los dos acusados crimen san justo El asesinato de Hilda Tello que conmocionó a La Matanza El crimen de Hilda Tello, de 45 años, ocurrió el 15 de enero pasado cuando dos motochorros intentaron robarle el auto a un vecino que lo estaba lavando en la vereda de la calle Lynch al 2800, en San Justo.