Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos El hecho se produjo por un desperfecto en el vehículo de traslado de Intercargo. Las personas asistidas fueron derivadas a un hospital para ser examinadas. Por + Seguir en







Cayó un elevador en Ezeiza. TN

Al menos cinco personas resultaron heridas por la caída de un elevador hidráulico en el Aeropuerto de Ezeiza, mientras se trasladaban personas con movilidad reducida. Los afectados fueron atendidos en la zona y luego trasladados a un hospital para ser examinados.

Fuentes de la empresa Aerolíneas Argentinas señalaron a C5N que el hecho se produjo por un desperfecto en un vehículo de traslado de la compañía Intercargo, lo que originó la caída. Por esta situación, tres pasajeras que integraban el vuelo AR1875, proveniente de Ushuaia, sufrieron traumatismos leves, mientras que un miembro del personal de seguridad y un trabajador de Intercargo también fueron afectados por golpes.

"Todos fueron atendidos en el aeropuerto por personal médico y trasladados al hospital de Ezeiza para control de rutina", agregaron Aerolíneas Argentinas sobre la asistencia de los heridos. En tanto, la agencia Noticias Argentinas consignó que uno de los lastimados sufrió fracturas expuestas.

Intercargo También marcaron los pasos a seguir: "Aerolíneas hará la presentación y el reclamo correspondiente al prestador del servicio de traslados especiales, que es el mismo que lo realiza en todas las compañías".

Debido al suceso, intervinieron Bomberos de la Policía Federal, la división Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.