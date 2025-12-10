10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

El hecho se produjo por un desperfecto en el vehículo de traslado de Intercargo. Las personas asistidas fueron derivadas a un hospital para ser examinadas.

Por
Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en Ezeiza.

TN

Al menos cinco personas resultaron heridas por la caída de un elevador hidráulico en el Aeropuerto de Ezeiza, mientras se trasladaban personas con movilidad reducida. Los afectados fueron atendidos en la zona y luego trasladados a un hospital para ser examinados.

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.
Te puede interesar:

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Fuentes de la empresa Aerolíneas Argentinas señalaron a C5N que el hecho se produjo por un desperfecto en un vehículo de traslado de la compañía Intercargo, lo que originó la caída. Por esta situación, tres pasajeras que integraban el vuelo AR1875, proveniente de Ushuaia, sufrieron traumatismos leves, mientras que un miembro del personal de seguridad y un trabajador de Intercargo también fueron afectados por golpes.

"Todos fueron atendidos en el aeropuerto por personal médico y trasladados al hospital de Ezeiza para control de rutina", agregaron Aerolíneas Argentinas sobre la asistencia de los heridos. En tanto, la agencia Noticias Argentinas consignó que uno de los lastimados sufrió fracturas expuestas.

Intercargo

También marcaron los pasos a seguir: "Aerolíneas hará la presentación y el reclamo correspondiente al prestador del servicio de traslados especiales, que es el mismo que lo realiza en todas las compañías".

Debido al suceso, intervinieron Bomberos de la Policía Federal, la división Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Suárez mató a su hijo Francisco de un disparo en la cabeza, y luego se suicidó con la misma arma.

La dura carta que le dejó a su exmujer el hombre que mató a su hijo y luego se quitó la vida: "Ahora no nos llores"

play

Horror en Núñez: maniataron y asesinaron a un jubilado de 70 años

El cráneo estaba en el basural.

Macabro hallazgo en Córdoba: una mujer encontró un cráneo en un basural

Aylén Valdez fue asesinada cuando llegaba a su casa con su pareja y su hijo. 

Terror en Burzaco: la asesinaron a tiros mientras trataba de proteger a su hijo

Huanguelén fue la localidad donde ocurrió el estremecedor crimen.

Tras amenazar a su exmujer, un hombre mató a su pequeño hijo y se quitó la vida

El hecho se produjo en Salta.

Horror en Salta: hallaron muerta a una mujer e investigan si fue asesinada

Rating Cero

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

María Becerra y J Rei.
play

J Rei contó cómo fue acompañar a María Becerra durante su internación: "Se me paró el mundo"

últimas noticias

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Hace 16 minutos
Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: Mejor que se espabile, o será el siguiente

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente"

Hace 22 minutos
play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Hace 32 minutos
Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Hace 42 minutos
La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

Hace 45 minutos