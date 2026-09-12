Aseguran que Tini Stoessel le fue infiel a Rodrigo De Paul con un famoso cantante: "Chapaban a lo loco"

A pocos meses de que la pareja dé el sí, Fernanda Iglesias aseguró que entre La Triple T y un conocido músico había mucha química. ¿Qué pasó entre ellos?

Fernanda Iglesias lanzó una inesperada revelación durante su programa de streaming Fernanda al hueso. La periodista habló de un supuesto affaire entre Tini Stoessel y Tiago PZK que habría ocurrido durante la grabación de El último beso, el video que compartieron en 2022.

El picante mensaje de De Paul a Tini en medio del escándalo por la fortuna de la cantante

De acuerdo con su relato, la química entre ambos traspasó las escenas pautadas para el videoclip y los besos habrían ocurrido incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Según Iglesias, el dato no pasó desapercibido porque "ella estaba de novia con (Rodrigo) De Paul y se besaba con este chico, pero no para las cámaras".

"¿Vieron que uno dice: 'Che, pero parece que se están besando en serio'? Pues sí, se besaban en serio. Y una persona que estaba ahí, que es de mi confianza y que le creo, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco", aseguró.

En ese sentido, la panelista de Puro Show afirmó que durante una producción puede surgir cierta atracción entre los protagonistas y remarcó que no siempre un beso entre artistas queda únicamente en la ficción. "Basta de esta mentira de que los actores y los cantantes se besan de mentira", lanzó tajante.

"Yo los entiendo. Son dos chicos jóvenes que están buenos, que se tienen que dar un beso. Y vos decís: 'Bueno, sí, me quedo un ratito más con este chico'", agregó, al señalar que no le resultaría extraño que entre ambos hubiera surgido cierta química en el set de grabación.

Fernanda Iglesias contó en su stream que #Tini se besaba en serio con Tiago PZK mientras estaba de novia con Rodrigo de Paul. #LAM #PuroShow #FernandaAlHueso pic.twitter.com/Z5m905SvIe — Diego D'arenberg (@diegodaramber) September 11, 2026

El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

En medio de semanas convulsionadas por la auditoría financiera que inició sobre su patrimonio, la cantante Tini Stoessel volvió a acaparar la atención mediática. La artista de la música pop atraviesa un momento complejo tras apartar a su padre, Alejandro Stoessel, de la gestión de sus activos luego de descubrir que no poseía control accionarial sobre las sociedades que perciben sus cuantiosos ingresos contractuales. En medio de esta situación, su pareja, Rodrigo De Paul, tuvo un gesto que se robó las miradas.

La respuesta de De Paul a Tini. Instagram

Pese a las fricciones financieras familiares por estimaciones patrimoniales disputadas, la música eligió refugiarse en sus proyectos profesionales y mantener una presencia activa ante su apasionado fandom. En una reciente publicación de Instagram donde posó con una moderna producción fotográfica, acompañó las imágenes sencillamente con un emoticón de corazón negro.

La reacción de De Paul no se hizo esperar y funcionó como un claro contrapeso público ante las tensiones económicas que rodean a la estrella musical. El futbolista campeón del mundo comentó enfáticamente con la palabra "Amooor" junto a una serie de emoticones con ojos de corazón, demostrando su total respaldo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

Este guiño virtual adquiere un significado aún más estratégico para la pareja, que de acuerdo con fuentes allegadas al entorno de la artista se encamina decididamente hacia su casamiento. La elección de manifestar afecto libremente reafirma que De Paul se consolida como el principal pilar afectivo de la cantante ante el distanciamiento con su círculo más cercano.

Las muestras de apoyo del futbolista reforzaron la postura de Stoessel de no dar declaraciones directas sobre el conflicto legal y enfocarse prioritariamente en la música. Mientras sus abogados avanzan en los términos de la distribución del patrimonio, la cercanía con De Paul le brinda la estabilidad necesaria para sostener la exigente agenda internacional de su espectáculo.